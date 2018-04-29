Klibinde 'erotik şekilde muz yiyen' Mısırlı şarkıcı gözaltında

Mısır'da klibinde iç çamaşırıyla görünen ve "erotik şekilde" muz yiyen Shaimaa Ahmed adlı şarkıcı gözaltına alındı.

Sahne adı Shyma olan 25 yaşındaki şarkıcının, Cumartesi günü, klibinin yayımlanmasından bir gün sonra "ahlaksızlığı özendirdiği" iddiasıyla gözaltına alındığı belirtiliyor.

Şarkıcı, sosyal medyadaki tepkiler sonrasında "Sorunlarım var" adlı şarkısına çektiği klip için özür diledi. Shyma, sonradan sildiği Facebook hesabında "Bunların olabileceğini ve herkesten bu kadar sert tepki göreceğimi düşünmemiştim" dedi.

Shyma videoda bir sınıfta kara tahtanın önünde, yakın çekimde "erotik şekilde" elma, muz ve cips yiyor. Sıralarda "öğrenci" olarak oturan erkekler şarkıcıyı hayranlıkla izliyor. Bu görüntülerin arasına Shyma'nın iç çamaşırlı sahneleri serpiştiriliyor.

Videonun yayımlanmasından sonra Youm al-Sabaa gazetesinde yer alan bir yorumda "Shyma, gençlere ahlaksızlık dersi veriyor" denildi.

Bu gazeteye göre, Pazartesi günü Shyma'nın gözaltı süresi bir hafta uzatıldı.

Klibin yönetmeni için de dava açılacağı belirtiliyor.

Geçen yıl müzik kliplerinde benzer bir suçlamaya hedef olan üç kadın dansçı, altışar ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kirli olması nedeniyle Nil Nehri'nden su içmenin insanı yatağa düşürebileceğini söyleyen bir başka şarkıcı hakkında "halkı kışkırtma" gerekçesiyle açılan dava da sürüyor.