Klibin havasına kapıldı!

"Ankaralı Namık" adıyla tanınan şarkıcı Namık Uğurlu, polisle ilgili çektiği bir klip sonrası, polis elbisesiyle geldiği oturduğu apartmanda komşusunu gözaltına almaya çalışınca gözaltına alındı.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, dün gece polisin zorlu çalışma koşullarını anlatan ve resmi polis kıyafeti giyerek, klip çeken Namık Uğurlu, sabah saatlerinde Hilal Mahallesi'ndeki evine geldi. Polis kıyafetiyle alt kattaki komşusunun kapısını çalan "Ankaralı Namık", bir üniversitede asistan öğretmen olarak çalışan komşusu Sibel D'den kapıyı açmasını istedi.



Kapıdaki gözetleme dürbününden polisi karşısında gören Sibel D, komşusunu tanımayarak "Ne istiyorsunuz memur bey?" diye sordu. Bunun üzerine kendisini polis gibi tanıtan Namık Uğurlu, "Babanız Ahmet D. hakkında suç duyurusu var. Onu karakola götüreceğim" dedi.



Sibel D'nin kapıyı açması üzerine yan komşuları Gökhan F. adlı kişi, Sibel D'den kapıyı kapatmasını isteyerek, "O polis değil, Ankaralı Namık, kapını kapat" diye uyardı. Bunun üzerine Sibel D, kapıyı kapatarak apartmanın güvenlik görevlilerine haber verdi.



Güvenlik görevlilerinin olayı polise bildirmesi üzerine Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler olay yerine geldi.



Komşularının polis çağırmasına kızan ve aşırı alkollü olduğu bildirilen Namık Uğurlu, komşusu Ahmet D. ve Gökhan F.'ye saldırarak, onları darp etti. Komşularını tehdit de eden Uğurlu, gerçek polisler tarafından güçlükle zapt etti.



Namık Uğurlu, polislerin kendisini karakola götürmek istemesi üzerine, "Abiler, klibin havasına fazla kapıldım galiba" diye kendisini affetmelerini istediyse de gözaltına alındı.



Yıldızevler Polis Karakolu'nda, "Polis süsü vermek, darp ve tehdit suçlamasıyla" ifade veren "Ankaralı Namık", savcının talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

