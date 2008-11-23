T24 LogoT24 Logo
Magazin

Klibin havasına kapıldı!

"Ankaralı Namık" adıyla tanınan şarkıcı, çektiği bir klip sonrası polis üniformasıyla komşusunu gözaltına almaya çalışınca gözaltına al

23 Kasım 2008 02:00

"Ankaralı Namık" adıyla tanınan şarkıcı Namık Uğurlu, polisle ilgili çektiği bir klip sonrası, polis elbisesiyle geldiği oturduğu apartmanda komşusunu gözaltına almaya çalışınca gözaltına alındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, dün gece polisin zorlu çalışma koşullarını anlatan ve resmi polis kıyafeti giyerek, klip çeken Namık Uğurlu, sabah saatlerinde Hilal Mahallesi'ndeki evine geldi. Polis kıyafetiyle alt kattaki komşusunun kapısını çalan "Ankaralı Namık", bir üniversitede asistan öğretmen olarak çalışan komşusu Sibel D'den kapıyı açmasını istedi.

Kapıdaki gözetleme dürbününden polisi karşısında gören Sibel D, komşusunu tanımayarak "Ne istiyorsunuz memur bey?" diye sordu. Bunun üzerine kendisini polis gibi tanıtan Namık Uğurlu, "Babanız Ahmet D. hakkında suç duyurusu var. Onu karakola götüreceğim" dedi.

Sibel D'nin kapıyı açması üzerine yan komşuları Gökhan F. adlı kişi, Sibel D'den kapıyı kapatmasını isteyerek, "O polis değil, Ankaralı Namık, kapını kapat" diye uyardı. Bunun üzerine Sibel D, kapıyı kapatarak apartmanın güvenlik görevlilerine haber verdi.

Güvenlik görevlilerinin olayı polise bildirmesi üzerine Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler olay yerine geldi.

Komşularının polis çağırmasına kızan ve aşırı alkollü olduğu bildirilen Namık Uğurlu, komşusu Ahmet D. ve Gökhan F.'ye saldırarak, onları darp etti. Komşularını tehdit de eden Uğurlu, gerçek polisler tarafından güçlükle zapt etti.

Namık Uğurlu, polislerin kendisini karakola götürmek istemesi üzerine, "Abiler, klibin havasına fazla kapıldım galiba" diye kendisini affetmelerini istediyse de gözaltına alındı.

Yıldızevler Polis Karakolu'nda, "Polis süsü vermek, darp ve tehdit suçlamasıyla" ifade veren "Ankaralı Namık", savcının talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24