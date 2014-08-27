Klibi milyonlarca kez izlendi



Berlinli Friedrich Liechtenstein yeni mekânında. Son albümüne model olarak tarihi bir kaplıca merkezini, Avusturya'nın Bad Gastein kasabasını seçmiş. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu döneminden bugüne ise sadece sıvası dökülmeye yüz tutan duvarlar kalmış. Bu gösterişli yapılar emlak spekülatörleri tarafından bilinçli bir şekilde onyıllardır boş bırakılıyor.

"İlham veren tam da bu. Kusursuz biçimde bakımlı bir yerde insan hayal kuramaz. Öyle mekânlarda başkalarını ittirmek ihtiyacı hissedersiniz. Ama burası öyle değil. Bad Gastein boş olduğu için süper enfes bir yer."

"Supergeil".. Bir perakende satış zincirinin reklam filmi olarak yayınlanan bu video klip, yılın başında 55 yaşındaki şarkıcıyı aniden internet kuşağının starı haline getirdi.

'Ağır başlı bir kitle'

Friedrich Liechtenstein yeni albümünden şarkılarla Bad Gastein'daki "Grand Hotel de l'Europe"da daha ağır başlı bir kitlenin karşısına çıkıyor.

Friedrich Liechtenstein'ın taslak albümündeki şarkıların aslında bir konusu var: kendisi. Hayatının Bad Gastein ile olan ilişkisi. Sanatçı 2009 yılında bu kaplıca merkezini ilk kez ziyaret etmiş.

"Bunu ben de tam olarak açıklayamıyorum, bu benzetme çok sık yapılıyor olsa da gerçekten aşk gibi bir şey. Geldiğim ilk anda Bad Gastein'a deliler gibi aşık oldum ve burada birşeyler yapmak zorunda olduğumu hissettim. Sonra çok kafa yordum ve bu albüm çıktı. Albümü, bir sahne olarak gördüğüm bu kasabanın üzerine kalıp gibi koyuyorum ve ikisinin birlikte çalışmalarını ve bir titreşim yaratmalarını diliyorum."

Friedrich Liechtenstein yeni şarkılarını Berlin'deki küçük bir prodüksiyon şirketinden çıkarmış. Bilinçli bir karar çünkü daha önce büyük bir şirket ve reklam ajansları ile çalışan müzisyen bu albümün kendi sanatsal şartları altında yapılmasını ve "Supergeil"dan kurtulmayı istemiş.

"O şarkıda ben kendi tarzımla varım ve insanlar da ismimi öğrenip beni tanımaya başladılar ama bu başarı hikayesinin nasıl oluştuğuna bakarsak, bunun bana ait olmadığını görürüz. O yüzden şimdi yine yüzde yüz benim ruhumdan çıkan bir şey yapmak ve arada bir yerde kalmamak istiyorum. Ayrıca ben avare bir adamım, sanat anlamında avare. Bir yerlerde misafir olup yoluma devam etmeyi seviyorum. Yaptığım işler ne kadar çeşitlilik arz ederse o kadar gurur duyarım."

Kukla sanatçısı eğitimi aldı

Eski Doğu Almanya'da dünyaya gelen ve gerçek adı Hans Holger Friedrich olan müzisyen ilk olarak kukla sanatçısı eğitimi almış ve sonradan tiyatro yönetmenliği yapmış. "Supergeil" şarkısını ilk olarak 2012 yılında "turist" adlı bir müzik projesi için bestelemiş. Berlin'deki gece kulüplerinde tam bir hit olan şarkı, bir yıl sonra reklam filminde kullanılınca Liechtenstein'ın YouTube'da milyonlarca kez tıklanmasını sağlamış.

Hatta New York Times bile ona geniş yer ayırdı.

"İnsanların dikkatini çekmek ve onların, 'Nerede şu şişman ve sakallı adam?' diye sormalarını önemsiyorum ve tutarlı olmak istiyorum. Hayatım boyunca ironi ve üzüntülerden oluşan bir titreşim alanında bir şekilde hareket eden iyi ve kötü ile ilgili düşüncelerimi canlı tuttum. Ve bu yolda devam etmek istiyorum. Bu hamleyi, ya da bu atı diyelim kullanmak ancak onu başka bir yöne götürmek niyetindeyim."

Friedrich Liechtenstein Bad Gastein'da çok sayıda yeni hayran kazandı. Şaşılacak şey değil, çünkü bu sakallı adam eksantrik tarzı ile kaplıca merkezini adeta parlattı.