'Kleptoman' papağan kamerayı çaldı, GoPro kaçış anını kaydetti

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Çekim yapan bir GoPro kamera çaldıktan sonra Fiordland üzerinde uçan 'kleptoman' papağan, Yeni Zelanda sinemasının yeni yıldızı oldu.

Aotearoa kea papağanları sık sık cüzdan, takı, paket öğle yemekleri, silecek ve durumun farkında olmayan turistlerden çaldıkları diğer değerli eşyalarla sıkça gündeme geliyorlardı. GoPro ile uçan papağan ise dünyanın birçok yerinde haber sitelerinde yer bulmayı başardı.

Yerel televizyona Verheul ailesi, Kepler Yolun'da yürüyüş yaparken kuşları çekmesi için bir yamaç kenarına GoPro kamerayı yerleştirdiklerini belirtti. Kealardan biri, kamerayı kapıp uzaklaştı.

GoPro, papağanın uçuşunu, inişini ve sonunda kameraya yaptığı saldırıyı kayıt altına aldı.