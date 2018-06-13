Kleopatra Koyu'na 'otel yapılacak' iddiasını yalanladı: Ne işim olur hanıma gözleme mi açtıracağım

Antalya Kemer Tekirova’da bulunan Kleopatra Koyu için geçen hafta yapılan ihaleyi kazanan, Fettah Tamince’nin ortağı olduğu Sembol İnşaat’ın, koya otel inşa edeceği iddiaları üzerine halk eylem yaptı. Tamince konuya ilişkin olarak, “Benim günübirlik tesisle ne işim olur? Milyarlık cirosu olan bir turizm markasıyım. Günübirlik tesiste anama yoğurt yaptırıp, hanıma da gözleme mi açtıracağım? Noter aracılığıyla bakanlığa başvurduk, ‘Biri bizim adımızı mı kullandı’ diye sorduk. Anlamaya çalışıyoruz” dedi.

Hürriyet'ten Alysel Alp'in haberine göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Nurettin Taş ise koya otel değil, hiç ağaç kesilmeden bungalov yapılacağını söyledi. Taş, Hürriyet’e Kleopatra Koyu’nun yer aldığı tabiat parkıyla ilgili gelişmeleri şöyle anlattı:



“30 Mayıs’ta ihaleyi sonuçlandırdık. 505 bin lira yıllık kira bedeliyle, 29 yıllığına bir firma aldı. Koya 5 yıldızlı otel yapılması mümkün değil. Uzun devreli gelişim planı buna asla müsaade etmiyor. 3621 sayılı Kıyı Kanunu’na aykırı hiçbir şeye müsaade etmiyoruz. Günübirlik kullanım alanımız var. Bir de bungalovlar olacak. Bunların sayısı ise imar planıyla belli olacak. İmar planı ihaleyi kazanan firma tarafından yapılacak, bizim görüşümüze sunulacak. Biz uygun görüş verirsek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gidecek. Onlar da onaylarsa uygulamaya girecek. ”

"Kaça almışız”

Sembol Turizm ve Otelcilik A.Ş. ortaklarından, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olan ve ihale katılımcısı olarak dökümanda adı geçen Sedat Yıldız ise Hürriyet’in sorusu üzerine, “Ne ihalesi, biz mi almışız? Kaça almışız” tepkisini verdi.

Kleopatra Koyu’nun Kemer Tekirova’da olduğunu anımsatmamız ve Teknik Katı Atık firmasıyla ortak ihaleye girdiklerini söylememiz üzerine Yıldız, “Tamam, biz vekalet vermiştik. Demek almışız” dedi. Yıldız, nasıl bir proje yapacaklarına ilişkin soru üzerine ise “Ne bileyim ne yapacağız. İlgilenen kişiyle konuşup size döneyim” yanıtını verdi; ancak bir daha aramadı.

Dava açacağız

Yöre halkı ve Antalya Mimarlar Odası Şubesi adına ihalenin iptali için dava açacaklarını belirten Avukat Tuncay Koç, Hürriyet’in soruları üzerine şöyle konuştu: “İmar planları onaylanmadan ihaleye çıkılmış. Ayrıca şartname adeta adrese teslim bir ihale görüntüsü veriyor. Tekirovalıların kullandıkları tek koyun bir şekilde özel şirkete kiralanması da kamu yararına aykırı.”



Tekirova Tabiat Parkı’nı 29 yıllığına işletme hakkını alan OGG’deki ortak şirketler:

Tekirova Kurumsal Turizm: Hasan Topaloğlu, Mahmut Güçlü

Teknik Katı Atık Yönetimi Tic.Ltd. Şti: Hasan Topaloğlu, Hüseyin Topaloğlu, Hacı Sevindik

Sembol Turizm ve Otelcilik: Sedat Yıldız, Ali Doğan Tuğay, Şükrü Can Tuğay, Mehmet Ali Tuğay, İpek Tuğay Akça, Vacide Tuğay Şencan, Gülay Tuğay, Yeşil Marmaris Turizm ve Yat İşletmeciliği.