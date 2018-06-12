Kleopatra Koyu 29 yıllığına özel bir şirkete tahsis edildi; çevreciler tepkili!

Kemer’de Kleopatra Koyu’nun özel bir şirkete 29 yıllığına tahsis edilmesine çevreciler tepki gösterdi. Çevreciler, “Burası son kalan yerlerden biri. Bari buraya kıymayın” diyerek eylem yaptı.

Vatan'da yer alan habere göre, Antalya’nın Kemer ilçesine bağlı Tekirova Mahallesi Tabiat Parkı sınırları içerisindeki Kleopatra Koyu 2015 yılında tahsis edilmek üzere ihaleye çıktı. Ancak ihaleyi kazanan firmanın geri çekilmesinin ardından bu yıl tekrar ihaleye çıktı ve 29 yıllığına özel bir firmaya günübirlik kullanım için tahsisi yapıldı. Çevreciler bunun üzerine ayağa kalktı ve Kleopatra Koyu’nda eylem yaptı. Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, koydaki kayalık burunda Kleopatra’nın siluetinin de bulunduğunu belirterek, koy için daha önce de ihaleye çıkıldığını aktardı. İhaleyi alan kişinin vazgeçmesinin ardından durumdan haberdar olduklarını anlatan Gül, “Araştırma neticesinde Orman İl Müdürlüğü’ne ve Milli Parklar İl Müdürlüğü’ne bilgi verdik. Onlardan bize gelen cevap ihaleyi alan şahsın vazgeçtiği yönündeydi. 4 milyon liraya gittiğini söylediler. 2015’te ihale yapılacaktı. Orman Bakanlığı’na bu ihalenin feshedilmesine ilişkin yazı yazdık. Buradaki bütün çalışmaların belediye olarak yapılmasını ve halka açılmasını istedik. Bugün Kemer’in akciğerlerini kurtarmak için doğaseverlerle buraya geldik. Bu yanlıştan dönülmesini istiyoruz. Halkla beraberiz. Belediye olarak her şeyi yapacağız. Burası çünkü belediye sınırları içerisinde yer alıyor” dedi.

Koyun 5 yılda 500 bin liraya kiralandığını belirten A Platformu sözcüsü Hediye Gündüz “Bu parayı kendi aramızda bile toplayabiliriz. 1980’den bu yana bu koy tahrip edildi. Burada kekikler var. Çeşit çeşit endemik bitki var. İnsanlar denize giriyor. Sahiller ve koylar halkındır. Bu koyun Antalya halkına kalmasını istiyoruz” dedi.