Kleopatra ile Antonius'un mezarları aranacak

Arkeologlar, ünlü Mısır Kraliçesi Kleopatra ile Romalı sevgilisi Marcus Antonius'un mezarlarının olabileceği 3 sitede gelecek hafta kazı çalışmalarına başlıyorlar.



Mısır Antik Eserler Yüksek Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, Kleopatra ile Antonius'un mezarlarını arama girişimi çerçevesinde, Taposiris Magna tapınağının radarla incelenmesinin ardından 3 yer tespit edildiği belirtildi.



Söz konusu tapınağın İskenderiye yakınlarındaki Ebusir'de olduğu belirtiliyor.



Açıklamada, tapınakta 3'ü muhtemelen defin için kullanılan derin kuyular saptandığı, kazı yöneticilerinin Kleopatra ile Antonius'un da bulunanlar gibi derin bir kuyuda gömülmüş olabileceğine inandıkları ifade edildi.



Arkeologlar, söz konusu yerde Afrodit'in bronz heykeli, Kleopatra heykeli, Antonius'a ait olduğuna inanılan bir maske bulmuştu, daha sonra da Kleopatra resmini taşıyan paralar ortaya çıkarıldı.



Bu arada yazılı açıklamada, Mısırlı arkeolog Zeki Havas'ın, heykel ile paraların Kleopatra'nın çirkin olduğu iddiasını yalanladığı, Kleopatra'nın alımlı bir yüze sahip olduğunu gösterdiği ifadesine yer verildi.

