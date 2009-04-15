T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Kleopatra ile Antonius'un mezarları aranacak

Arkeologlar, Kleopatra ile sevgilisi Antonius'un mezarlarını bulmak için gelecek hafta kazı çalışması başlatacak.

15 Nisan 2009 03:00

Arkeologlar, ünlü Mısır Kraliçesi Kleopatra ile Romalı sevgilisi Marcus Antonius'un mezarlarının olabileceği 3 sitede gelecek hafta kazı çalışmalarına başlıyorlar.

Mısır Antik Eserler Yüksek Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, Kleopatra ile Antonius'un mezarlarını arama girişimi çerçevesinde, Taposiris Magna tapınağının radarla incelenmesinin ardından 3 yer tespit edildiği belirtildi.

Söz konusu tapınağın İskenderiye yakınlarındaki Ebusir'de olduğu belirtiliyor.

Açıklamada, tapınakta 3'ü muhtemelen defin için kullanılan derin kuyular saptandığı, kazı yöneticilerinin Kleopatra ile Antonius'un da bulunanlar gibi derin bir kuyuda gömülmüş olabileceğine inandıkları ifade edildi.

Arkeologlar, söz konusu yerde Afrodit'in bronz heykeli, Kleopatra heykeli, Antonius'a ait olduğuna inanılan bir maske bulmuştu, daha sonra da Kleopatra resmini taşıyan paralar ortaya çıkarıldı.

Bu arada yazılı açıklamada, Mısırlı arkeolog Zeki Havas'ın, heykel ile paraların Kleopatra'nın çirkin olduğu iddiasını yalanladığı, Kleopatra'nın alımlı bir yüze sahip olduğunu gösterdiği ifadesine yer verildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24