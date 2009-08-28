Kleopatra' dan günümüze güzellik sırları

Yüzyıllardan beri kullanılan doğal bakım ve gençlik yolları bugün de hayata geçirilmeye devam ediyor.
Şifa sağlayan bitkilerde gençlik sırları
da gizli. Örneğin ısırganotu'nun insanın tenini yakan o tüylerinde
yer alan "formik asit" saç derisinin doğal dengesini koruyor.
Kekiğin saça kazandırdığı sadece parlaklık değil. Saç diplerini
uyardığı, tellerine canlılık verdiği kullananların deneyimleri ile
sabitlenmiş.
Örneğin kayısı çekirdeğinden elde edilen doğal
yağ kalsiyum, magnezyum ve betakaroten maddeleri içerdiği için cildi
nemlendiriyor ve doğal bir canlılık ve parlaklık kazandırıyor.
Sağlıklı cilt "potansiyel eşi" etkiliyor
Bitkilerle sağlık ve güzellik konuları ile yılladır ilgilenen Herbalist Tarkan Güveloğlu şöyle diyor:
"Doğadaki güzelleştiricilerin en büyük avantajı cilde gerçek
parıltısını kazandırması. Ciltteki düzgünlük ve ışıltı bilinçaltına
bir gençlik ve sağlık sinyali gönderiyor. Bu özelliklere sahip bir
kadın "potansiyel eşi" etkilemede öne çıkıyor. O nedenle farkında
olmadan bir çok kadın, güzel bir cilt için saatler harcıyor"
Doğal
yörtemlerle güzelliğe dönüşün gittikçe çoğaldığını vurgulayan uzman
Güveloğlu, günboyu kadınlardan bu konuda çok sayıda telefon aldığını
ve doğal güzellikle ilgili bir çok yolu anlattıklarını söylüyor:
Güveloğlu sözlerini şöyle sürdürdü:
"Gerçek şu ki, insanları nasıl göründüğümüzle etkileriz. Ama son
zamanlarda güzelliğe dair bu kadar ilgi hiçbir zaman bu kadar fazla
olmamıştı. Doğal olanın tercih edilmesi ise bazı kozmetik ürünlerinin
içindeki katkı maddelerinden dolayı sağlığa zararlarının açıklanması
ile ilgili. İçerdikleri bazı katkılardan dolayı kanserojen etkiler
taşıdığı uzmanlarca açıklanıyor. Oysa tabiat bu güzellik kaynaklarını
hem çok daha ucuz hem de sağlıklı bir şekilde bize sunuyor. Bizim
yaptığımız Kleopatra'nın formüllerini bulup, kadınlara sunmak.
Kadınlar da bu yöntemlere zaten aşırı ilgi gösteriyor.
Pırıltılı ten en büyük servet
Çok sayıda
doğal yağları malzeme olarak kullanarak, doğal özlü cilt bakım yağının
üretimini gerçekleştirdik. Gençliği ve çekiciliği yakalayabilmenin
yolu doğal ürünlerden geçiyor. Her cilt için özel olarak bitki
extreleri ve özleri kullanıyoruz. Bu doğal ürünlerin ve tabiattaki
farklı özellikteki bitki özlerinin yer aldığı kremler hücreleri
yeniliyor. Şifalı bitkilerden elde bitkisel kremler ve damıtılma yönü
ile elde edilen bitki özleri cildin yeniden yapılandırılmasına,
kırışıklık, leke, sivilce ve akne gibi sorunların giderilmesinde
kalıcı çözümler üretiyor.
Güzellik sırları
-Yüzünüzü hergün maden suyuyla silin. 1 ay sonra cildinizdeki
parlaklığı farkedeceksiniz. İskandinav kadınlarının güzelliğinin
sırrı da maden suyunda saklı. Ciltlerini korumak için saf kaynak
suları kullanıyorlar. Bu canlılık ve sağlık görüntüsü veriyor. Memba
sularıyla da ciltlerini diri tutan Kuzey kadınlarını örnek alın ve
hergün şişesinde "doğal maden suyu" yazan içecekle yüzünüzü silin veya
yıkayın.
-Elma çok iyi bir cilt kremi gibi. Bir elmayı rendeleyin. İçine 2
kaşık gerçek doğal kaymak katın ve karıştırın. Yüzünüze bu karışımı
sürün. 20 dakika sonra yıkayın. Kağıt havlu ile yüzünüzdeki yağı
aldıktan sonra (Eğer cildiniz kuru ise) yağlı krem sürün. Bu dışardan
desteği "içerden" de bir elma yiyerek sürdürün. Düzenli kullanımdan
bir süre sonra, cildiniz pırıl pırıl olacak.
-Tuz
madenlerinden çıkarılan, rafine olmayan tuz cilt için çok faydalı.
Çizgileri olanlar bu tuzu su ile eritip yüzlerine sürmeli. Kalsiyum,
demir, magnezyum, klorit ve potasyum bakımından zengindir. Cildin
ihtiyacı olan bu mineralleri barındıran bu tuzu suyu avuçlarınıza alın
ve hergün yüzünüze çarpın.
-Ispanağın cilde etkin yararlar sağladığı çok bilinmez. Hata bu
besin çocuklar sevmiyor diye eve bile sokulmaz. Oysa ıspanak
cildinizin parlamasını sağlar ve güzelleştirir. Bir bardak suyu
kaynatın ve ocaktan indirin. 5-6 yıkanmış ıspanak yaprağını bu sıcak
süte bandırın. Bu yaprakları yüzünüze serin. 15- 20 dakika sonra
kaldırın. Bu işlemden sonra nemlendirici krem sürün. (Ispanak gibi
koyu yeşil yapraklı sebzeler demir içeriyor. Demirin, oksijeni cilde
taşıyan bir görevi var. Aynı zamanda haftada iki gün ıspanak yiyin)
-Bir soğanın suyunu sıkın. Bu suya yarım çay bardağı elma sirkesi
ekleyin. Karışımı yüzünüze hergün düzenli sürün. Yaşlılık lekelerine
birebir gelir.
-Şimdi mevsimi olan kavunun bir çok önemli bir özelliği var.
Kavunu sıkıp suyunu yüzünüze sürün. Cildin gereksimi olan vitamin ve
mineralleri içeren kavun suyu çok iyi geliyor. Örneğin karoten
içeriyor. Bu madde, lekeleri ve yüzdeki pullanmaları engelliyor.(Sürün
ve 15 dakika sonra cildinizi yıkayın.) Bir süre sonra cildiniz
mükemmel ve parıltılı bir hal alacak.
-Solgun ve sağlıksız
bir cilde sahipseniz maydanoz bu sorun için birebir. Bir demet taze
maydanozu bir tahtanın üzerinde ezin. (sebze sıkacağı da olur) Bu
demetten çıkan suyu yüzünüze sürün ve daha sonra yıkayın. Bu
uygulamayı hergün yapın. Aynı zaman de hergün salatınıza veya
çorbanıza da hergün bir kaç tutam ekleyin. Cildinizi sıkılaştırır!
-Her gün erik yiyin. Yaşlanma sürecini geciktiriyor. 4 veya 5 tane erik yeter. Kışın kurusunu yazın ise tazesini tüketin.
-Akşamları süte batırılmış pamukla yüzünüzü silin.. O şekilde yarım
saat dinlendikten sonra yıkayın. Cildi yağlı olanlar sütün üzerindeki
yağını alarak kullanmalı. (Bu süt pastorize değil doğal, sağılmış süt
olmalı)