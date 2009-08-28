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Sağlık

Kleopatra' dan günümüze güzellik sırları

Yüzyıllardan beri kullanılan doğal bakım ve gençlik yolları bugün de hayata geçirilmeye devam ediyor.

28 Ağustos 2009 03:00

Yüzyıllardan beri kullanılan doğal bakım ve gençlik yolları bugün de hayata geçirilmeye devam ediyor.

Şifa sağlayan  bitkilerde gençlik sırları da gizli. Örneğin  ısırganotu'nun insanın tenini yakan o  tüylerinde yer alan "formik asit"  saç  derisinin  doğal dengesini koruyor. Kekiğin  saça kazandırdığı sadece  parlaklık değil.  Saç diplerini uyardığı, tellerine canlılık  verdiği  kullananların deneyimleri ile  sabitlenmiş.

Örneğin kayısı çekirdeğinden elde edilen  doğal yağ kalsiyum, magnezyum ve betakaroten  maddeleri içerdiği için cildi  nemlendiriyor  ve doğal bir canlılık ve parlaklık  kazandırıyor.

Sağlıklı cilt  "potansiyel eşi" etkiliyor 

Bitkilerle sağlık ve güzellik konuları ile  yılladır ilgilenen Herbalist Tarkan Güveloğlu  şöyle diyor: 

"Doğadaki güzelleştiricilerin  en büyük avantajı cilde gerçek parıltısını  kazandırması. Ciltteki düzgünlük ve ışıltı  bilinçaltına bir gençlik ve sağlık sinyali  gönderiyor. Bu özelliklere sahip bir kadın  "potansiyel eşi" etkilemede öne çıkıyor. O nedenle farkında olmadan  bir çok kadın, güzel bir cilt için saatler  harcıyor"

Doğal yörtemlerle güzelliğe dönüşün gittikçe  çoğaldığını vurgulayan uzman  Güveloğlu,  günboyu kadınlardan bu konuda çok sayıda  telefon aldığını ve doğal güzellikle ilgili  bir çok yolu anlattıklarını söylüyor:  

Güveloğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gerçek şu ki, insanları nasıl göründüğümüzle  etkileriz. Ama son zamanlarda  güzelliğe dair  bu kadar ilgi hiçbir zaman bu kadar fazla  olmamıştı. Doğal olanın tercih edilmesi ise  bazı kozmetik ürünlerinin içindeki katkı  maddelerinden dolayı sağlığa zararlarının  açıklanması ile ilgili. İçerdikleri bazı  katkılardan dolayı kanserojen etkiler  taşıdığı uzmanlarca açıklanıyor. Oysa tabiat  bu güzellik kaynaklarını hem çok daha ucuz  hem de sağlıklı bir şekilde bize sunuyor. Bizim yaptığımız Kleopatra'nın  formüllerini bulup, kadınlara sunmak. Kadınlar da bu yöntemlere  zaten aşırı ilgi gösteriyor.

Pırıltılı ten en büyük servet

Çok sayıda doğal yağları malzeme olarak kullanarak, doğal özlü cilt bakım yağının üretimini gerçekleştirdik. Gençliği ve  çekiciliği yakalayabilmenin yolu doğal  ürünlerden geçiyor. Her cilt için  özel olarak  bitki extreleri ve özleri  kullanıyoruz. Bu doğal  ürünlerin ve tabiattaki farklı özellikteki  bitki özlerinin yer aldığı kremler hücreleri  yeniliyor. Şifalı bitkilerden elde bitkisel  kremler ve damıtılma yönü ile elde edilen  bitki özleri cildin yeniden  yapılandırılmasına, kırışıklık, leke, sivilce  ve akne gibi sorunların giderilmesinde kalıcı  çözümler üretiyor.

Güzellik sırları

-Yüzünüzü hergün maden suyuyla silin. 1 ay  sonra cildinizdeki parlaklığı  farkedeceksiniz. İskandinav kadınlarının  güzelliğinin sırrı da maden suyunda saklı.  Ciltlerini korumak için saf kaynak  suları  kullanıyorlar. Bu  canlılık ve sağlık  görüntüsü veriyor. Memba sularıyla da  ciltlerini diri tutan Kuzey kadınlarını örnek  alın ve hergün şişesinde "doğal maden suyu"  yazan içecekle yüzünüzü silin veya yıkayın.

-Elma çok iyi bir cilt kremi gibi. Bir elmayı  rendeleyin. İçine 2 kaşık gerçek doğal kaymak  katın ve karıştırın. Yüzünüze bu karışımı  sürün. 20 dakika sonra yıkayın. Kağıt havlu  ile yüzünüzdeki yağı aldıktan sonra (Eğer  cildiniz kuru ise) yağlı krem sürün. Bu  dışardan desteği "içerden" de bir elma  yiyerek sürdürün. Düzenli kullanımdan bir  süre sonra, cildiniz pırıl pırıl olacak.

-Tuz madenlerinden çıkarılan, rafine olmayan  tuz cilt için çok faydalı. Çizgileri olanlar  bu tuzu su ile eritip yüzlerine sürmeli.  Kalsiyum, demir, magnezyum, klorit ve  potasyum bakımından zengindir. Cildin  ihtiyacı olan bu mineralleri barındıran bu  tuzu suyu avuçlarınıza alın
ve hergün yüzünüze çarpın.

-Ispanağın cilde etkin yararlar sağladığı çok  bilinmez. Hata bu besin çocuklar sevmiyor  diye eve bile sokulmaz. Oysa ıspanak  cildinizin parlamasını sağlar ve  güzelleştirir. Bir bardak suyu kaynatın ve  ocaktan indirin.  5-6 yıkanmış ıspanak  yaprağını bu sıcak süte bandırın. Bu  yaprakları yüzünüze serin. 15- 20 dakika  sonra kaldırın. Bu işlemden sonra  nemlendirici krem sürün. (Ispanak gibi koyu  yeşil yapraklı sebzeler demir içeriyor. Demirin, oksijeni cilde taşıyan bir görevi  var. Aynı zamanda haftada iki gün ıspanak  yiyin)

-Bir soğanın suyunu sıkın. Bu suya yarım çay  bardağı elma  sirkesi ekleyin. Karışımı  yüzünüze hergün düzenli sürün. Yaşlılık  lekelerine birebir gelir. 

-Şimdi mevsimi olan kavunun bir çok önemli bir özelliği var.   Kavunu sıkıp suyunu yüzünüze sürün.  Cildin  gereksimi olan vitamin  ve mineralleri içeren  kavun suyu çok iyi geliyor. Örneğin karoten  içeriyor. Bu madde, lekeleri ve yüzdeki  pullanmaları engelliyor.(Sürün ve 15 dakika  sonra cildinizi yıkayın.) Bir süre sonra  cildiniz mükemmel ve parıltılı bir hal  alacak.

-Solgun ve sağlıksız bir cilde sahipseniz  maydanoz bu sorun için birebir. Bir demet  taze maydanozu bir tahtanın üzerinde ezin.  (sebze sıkacağı da olur)  Bu demetten çıkan  suyu yüzünüze sürün ve daha sonra yıkayın.  Bu uygulamayı hergün yapın. Aynı zaman de  hergün salatınıza veya çorbanıza da hergün  bir kaç tutam ekleyin. Cildinizi   sıkılaştırır!

-Her gün erik yiyin. Yaşlanma sürecini  geciktiriyor. 4 veya 5 tane erik yeter. Kışın  kurusunu yazın ise tazesini  tüketin.

-Akşamları süte batırılmış pamukla yüzünüzü silin.. O şekilde yarım saat dinlendikten sonra yıkayın. Cildi yağlı olanlar  sütün üzerindeki yağını alarak kullanmalı. (Bu süt pastorize değil doğal, sağılmış süt olmalı)

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