Kleopatra' dan günümüze güzellik sırları

Yüzyıllardan beri kullanılan doğal bakım ve gençlik yolları bugün de hayata geçirilmeye devam ediyor.



Şifa sağlayan bitkilerde gençlik sırları da gizli. Örneğin ısırganotu'nun insanın tenini yakan o tüylerinde yer alan "formik asit" saç derisinin doğal dengesini koruyor. Kekiğin saça kazandırdığı sadece parlaklık değil. Saç diplerini uyardığı, tellerine canlılık verdiği kullananların deneyimleri ile sabitlenmiş.



Örneğin kayısı çekirdeğinden elde edilen doğal yağ kalsiyum, magnezyum ve betakaroten maddeleri içerdiği için cildi nemlendiriyor ve doğal bir canlılık ve parlaklık kazandırıyor.

Sağlıklı cilt "potansiyel eşi" etkiliyor



Bitkilerle sağlık ve güzellik konuları ile yılladır ilgilenen Herbalist Tarkan Güveloğlu şöyle diyor:

"Doğadaki güzelleştiricilerin en büyük avantajı cilde gerçek parıltısını kazandırması. Ciltteki düzgünlük ve ışıltı bilinçaltına bir gençlik ve sağlık sinyali gönderiyor. Bu özelliklere sahip bir kadın "potansiyel eşi" etkilemede öne çıkıyor. O nedenle farkında olmadan bir çok kadın, güzel bir cilt için saatler harcıyor"



Doğal yörtemlerle güzelliğe dönüşün gittikçe çoğaldığını vurgulayan uzman Güveloğlu, günboyu kadınlardan bu konuda çok sayıda telefon aldığını ve doğal güzellikle ilgili bir çok yolu anlattıklarını söylüyor:



Güveloğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gerçek şu ki, insanları nasıl göründüğümüzle etkileriz. Ama son zamanlarda güzelliğe dair bu kadar ilgi hiçbir zaman bu kadar fazla olmamıştı. Doğal olanın tercih edilmesi ise bazı kozmetik ürünlerinin içindeki katkı maddelerinden dolayı sağlığa zararlarının açıklanması ile ilgili. İçerdikleri bazı katkılardan dolayı kanserojen etkiler taşıdığı uzmanlarca açıklanıyor. Oysa tabiat bu güzellik kaynaklarını hem çok daha ucuz hem de sağlıklı bir şekilde bize sunuyor. Bizim yaptığımız Kleopatra'nın formüllerini bulup, kadınlara sunmak. Kadınlar da bu yöntemlere zaten aşırı ilgi gösteriyor.

Pırıltılı ten en büyük servet



Çok sayıda doğal yağları malzeme olarak kullanarak, doğal özlü cilt bakım yağının üretimini gerçekleştirdik. Gençliği ve çekiciliği yakalayabilmenin yolu doğal ürünlerden geçiyor. Her cilt için özel olarak bitki extreleri ve özleri kullanıyoruz. Bu doğal ürünlerin ve tabiattaki farklı özellikteki bitki özlerinin yer aldığı kremler hücreleri yeniliyor. Şifalı bitkilerden elde bitkisel kremler ve damıtılma yönü ile elde edilen bitki özleri cildin yeniden yapılandırılmasına, kırışıklık, leke, sivilce ve akne gibi sorunların giderilmesinde kalıcı çözümler üretiyor.

Güzellik sırları



-Yüzünüzü hergün maden suyuyla silin. 1 ay sonra cildinizdeki parlaklığı farkedeceksiniz. İskandinav kadınlarının güzelliğinin sırrı da maden suyunda saklı. Ciltlerini korumak için saf kaynak suları kullanıyorlar. Bu canlılık ve sağlık görüntüsü veriyor. Memba sularıyla da ciltlerini diri tutan Kuzey kadınlarını örnek alın ve hergün şişesinde "doğal maden suyu" yazan içecekle yüzünüzü silin veya yıkayın.

-Elma çok iyi bir cilt kremi gibi. Bir elmayı rendeleyin. İçine 2 kaşık gerçek doğal kaymak katın ve karıştırın. Yüzünüze bu karışımı sürün. 20 dakika sonra yıkayın. Kağıt havlu ile yüzünüzdeki yağı aldıktan sonra (Eğer cildiniz kuru ise) yağlı krem sürün. Bu dışardan desteği "içerden" de bir elma yiyerek sürdürün. Düzenli kullanımdan bir süre sonra, cildiniz pırıl pırıl olacak.



-Tuz madenlerinden çıkarılan, rafine olmayan tuz cilt için çok faydalı. Çizgileri olanlar bu tuzu su ile eritip yüzlerine sürmeli. Kalsiyum, demir, magnezyum, klorit ve potasyum bakımından zengindir. Cildin ihtiyacı olan bu mineralleri barındıran bu tuzu suyu avuçlarınıza alın

ve hergün yüzünüze çarpın.

-Ispanağın cilde etkin yararlar sağladığı çok bilinmez. Hata bu besin çocuklar sevmiyor diye eve bile sokulmaz. Oysa ıspanak cildinizin parlamasını sağlar ve güzelleştirir. Bir bardak suyu kaynatın ve ocaktan indirin. 5-6 yıkanmış ıspanak yaprağını bu sıcak süte bandırın. Bu yaprakları yüzünüze serin. 15- 20 dakika sonra kaldırın. Bu işlemden sonra nemlendirici krem sürün. (Ispanak gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler demir içeriyor. Demirin, oksijeni cilde taşıyan bir görevi var. Aynı zamanda haftada iki gün ıspanak yiyin)

-Bir soğanın suyunu sıkın. Bu suya yarım çay bardağı elma sirkesi ekleyin. Karışımı yüzünüze hergün düzenli sürün. Yaşlılık lekelerine birebir gelir.

-Şimdi mevsimi olan kavunun bir çok önemli bir özelliği var. Kavunu sıkıp suyunu yüzünüze sürün. Cildin gereksimi olan vitamin ve mineralleri içeren kavun suyu çok iyi geliyor. Örneğin karoten içeriyor. Bu madde, lekeleri ve yüzdeki pullanmaları engelliyor.(Sürün ve 15 dakika sonra cildinizi yıkayın.) Bir süre sonra cildiniz mükemmel ve parıltılı bir hal alacak.



-Solgun ve sağlıksız bir cilde sahipseniz maydanoz bu sorun için birebir. Bir demet taze maydanozu bir tahtanın üzerinde ezin. (sebze sıkacağı da olur) Bu demetten çıkan suyu yüzünüze sürün ve daha sonra yıkayın. Bu uygulamayı hergün yapın. Aynı zaman de hergün salatınıza veya çorbanıza da hergün bir kaç tutam ekleyin. Cildinizi sıkılaştırır!

-Her gün erik yiyin. Yaşlanma sürecini geciktiriyor. 4 veya 5 tane erik yeter. Kışın kurusunu yazın ise tazesini tüketin.

-Akşamları süte batırılmış pamukla yüzünüzü silin.. O şekilde yarım saat dinlendikten sonra yıkayın. Cildi yağlı olanlar sütün üzerindeki yağını alarak kullanmalı. (Bu süt pastorize değil doğal, sağılmış süt olmalı)