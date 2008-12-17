Kleopatra aslında esmerdi

Elizabeth Taylor’dan Sophia Loren’e kadar pek çok ünlü yıldız Kleopatra’nın yüzü olarak beyazperdede boy gösterdi. Ancak yapılan son araştırmalar, Kleopatra’nın gerçek yüzünün, onu canlandıran ünlülerinkinden oldukça farklı olduğunu gösteriyor.



Farklı etnik yapıların karışımı



Arkeologların ve Mısır uzmanlarının pek çok antik eseri araştırarak elde ettikleri bilgilerin bilgisayarda üç boyutlu modellemesi sonucu elde edilen verilere göre, Kleopatra’nın gerçek yüzü efsanevi kraliçenin farklı etnik yapıların bir karışımı olduğunu gösteriyor. Ayrıca Kleopatra’nın sinemadaki ‘beyaz tenli Kleopatra’lardan oldukça farklı olduğunu, güzellik bakımından ise güzel bir kadın olduğunu ortaya koyuyor.



Sanıldığı gibi beyaz olamaz



Araştırmayı değerlendiren, Cambridge Üniversitesi’nden Mısır bilimci Dr. Sally Ann Ashton, bilgisayarda yeniden yaratılan yüzün, efsanevi kraliçenin en yakın tasviri olduğunu söylüyor.



Kleopartra’nın mensup olduğu hanedan, İskender’in ünlü bir komutanına, dolayısıyla antik Yunanlılara dayanıyor. Ancak bu durumun kraliçenin bir Avrupalı gibi görüneceği anlamı taşımadığını belirten Dr. Ashton şunları söylüyor: “Unutmamalıyız ki Kleopatra tahta çıkmadan önce, ailesi 300 yıldır Mısır’ı yönetiyor ve orada yaşıyordu. Onun tamamen bir Avrupalı gibi görünmemesi çok muhtemel…”



Kısa ve çirkin değildi



Tarih boyunca Nil’in bu gizemli kraliçesi pek çok biçimde tarif edildi ve onun hayatı ve kişiliği birçok sanat eserine esin kaynağı oldu. Shakspeare ‘Anthony ve Kleopatra’ adlı oyununda kraliçeyi genç görünümlü olarak belirtirken, beyazperde de Kleopatra güzel, alımlı ve beyaz tenli olarak yansıtıldı. Pek çok kişi ise onun kısa boylu ve çirkin olduğuna inanıyor.

