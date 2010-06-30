Kleopatra aşırı dozdan ölmüş!

T24- Alman bilim adamlarına göre, Nil Kraliçesi içerisinde afyon ve baldıranotu bulunan ölümcül bir ilaç kokteyli ile öldü.





Kleopatra, M.Ö.30'da yaşamına son verdi ve bunu kendisini bir engerek yılanına (Mısır kobrası) sokturarak yaptığı sanılıyordu.



Trier Üniversitesi'nden Alman tarihçi ve profesör Christoph Schaefer, Kleopatra'nın ölümüne aşırı dozda uyuşturucu madde alımının yol açtığını savunuyor.



"Kraliçe Kleopatra güzelliğiyle ünlüydü ve kendisini uzun ve çirkinleştiren bir ölüme maruz bırakması pek muhtemel deği" diyen Schaefer, başka uzmanlarla birlikte İskenderiye'ye gitmiş ve burada eski tıp metinlerine başvurmuş ve yılan uzmanlarına danışmışlar.



Schaefer, "Kleopatra öldüğünde de efsanesinin devamı için güzel kalmak istiyordu. Muhtemelen afyon, baldıranotu ve kurtboğan karışımı bir kokteyl aldı. O zamanlar birkaç saat içinde acısız ölüme yol açan bilindik bir karışımdı. Yılan zehiriyle ölümün günler sürebildiği ve acı verici olduğu biliniyordu" diyor.



Kleopatra M.Ö.51'den M.Ö. 30'a dek hüküm sürdü ve Mısır'ı firavun olarak yöneten son kişiydi. Ölümünden sonra Mısır Roma hakimiyetine geçti.



Roma İmparator'u Sezar ile aşk yaşayan ve Sezar'dan bir çocuğu olan Kleopatra'nın hayali, iki imparatorluğu birleştirip Büyük İskender'in de hayali olarak bilinen tüm dünyaya sahip olmaktı. M.Ö. 44'te Sezar ölünce bu hayallerini ertelemek zorunda kaldı.



Roma İmparatorluğu, tahta çıkan Octavian (Sezar'ın yeğeni ve resmi evlatlığı) ve Marcus Antonius arasında ikiye ayrıldı. Doğu artık Marcus tarafından yönetiliyordu ve ilk işi de Mısır'ı ziyaret oldu.



Antonius, Kleopatra'ya delice aşık oldu. Kleopatra'nın Antonius'dan da iki kız çocuğu oldu. Bir süre Tarsus'da yaşadılar ve bu yıllarda Octavius'a savaş açtılar. Actiumda yapılan savaşta Kleopatra ve Marcus kaçmak zorunda kaldı. Kleopatra Öldüğünde 39 yaşındaydı.