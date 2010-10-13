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Yaşam

Klavyeler bakteri yuvası

En çok bakteri içeren yerleri tahmin etmeye çalışsak bir çok kişinin aklına ilk gelen ortak kulanım alanlarındaki tuvaletler olur fakat; bakterilerin en çok bulunduğu yer bilgisayar kla

13 Ekim 2010 03:00

T24- En çok bakteri içeren yerleri tahmin etmeye çalışsak bir çok kişinin aklına ilk gelen ortak kulanım alanlarındaki tuvaletler olur fakat; bakterilerin en çok bulunduğu yer bilgisayar klavyeleri.

Özellikle ofislerde, hastanelerde, internet kafelerde kullanılan paylaşıma açık bilgisayarların klavyelerinde klozetlerinkine oranla 5 kat daha fazla bakteri bulunuyor.
 

Yapılan araştırmalara göre klozetlerden daha kirli olan, tahmin etmesi zor şeyler şöyle:


Klavyeler listenin bir numarası. Klavyeleri bu kadar kirli yapan bir çok kişi tarafından ortak olarak kullanılması, tuşların arasına giren yemek kalıntılarının bakteri oluşturması, tırnak aralarında oluşan kirlerin tuşlara bulaşması ve öksürük, hapşırık gibi eylemlerin atıklarının klavye üzerine yapışması.


En az klavyeler kadar kirli olan bir diğer şey ise cep telefonları. Cep telefonları her an elde taşınması, sokakta, tuvalette bir çok yere bırakılıp geri alındıktan sonra temizlenmemesi ile oldukça kirli olan cihazlardan.


Cüzdanlar da bakterilere yuva oluyor. Bakterilerden uzak cüzdan kullanabilmek için ise cüzdanlar sık sık yıkanmalı.


Ortak kullanım tuvaletlerdeki el sabunları da bakterilerin en çok bulundukları yerlerden. Bu tip tuvaletlerde katı olan sabunlar kullanılmamalı ve daima bir sabun taşınmalı.


Bir çok kişi evcil hayvanlarını ailelerinden biri olarak görüyor fakat onları dışarı çıkarınca ya kucakta taşımalı ya da eve girince iyice temizlemeli çünkü onlar da büyük oranda bakteri taşıyıcısı.
 

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