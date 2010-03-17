Klavye icat oldu, yazı bozuldu

T24 - Gelişen teknolojiyle birlikte kalemin yerin alan klavye ve tuşlar özellikle yeni nesillerde güzel yazı yazamama sorununu ortaya çıkardı. Öyle ki doktorların reçetelerindeki yazıyı bile arar olduk.



İlköğretim okullarında verilen "güzel yazı dersleri" pek hoşumuza gitmezdi... Ancak okunabilir bir yazı yazmanın ön şartlarından biriydi.



Zaman ilerledi ve pek çok şey değişti. Bunların arasında yazma alışkanlığı da yer aldı.



Artık eskisi kadar çok kaleme ihtiyaç duymaz olduk. Yazmamız gerekenlerin kağıda dökmenin aracı kalem olmaktan çıkıp klavye tuşları oldu.



Bu durum yeni nesillere de sirayet ediyor. Her ne kadar Türkiye için bu durum ciddi boyutlara ulaşmadıysa da bundan dertli olan bir millet var. Onlar da Danimarkalılar.



Danimarka Radyosu'nda yer alan habere göre ülkede öğrenciler derslerde el yazısını pek fazla kullanmadıkları için yazıları okunamıyor. Sorun öyle boyutlara ulaşmış ki Fremtidsforskning Enstitüsü'nden Uzman Johan Peter Paludan’a göre yakında el yazısı dersleri okul programlarından kalkabilir.



Paludan, "İleride tuşlara bile ihtiyacımız olmayacak, bilgisayara söylediklerimizi yazı haline dönüştürecek" diye konuşuyor.



Danimarka Pedagoji Üniversitesi’nden Prof. Niels Egelund’e göre ise zaten öğrencilerin yoğun bilgisayar kullanımı el yazılarından belli oluyor.



Niels Egelund, "25 yıl önce bu sorunla karşı karşıya değildik ama bugün elde yazılanları okumakta çok zorluk çekiyoruz" diyor.







