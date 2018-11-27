Klasik otomobillerinden birini Bahçeli'ye vermek istiyor

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde iş adamı Abdullah Ezim, klasik otomobil koleksiyonundaki 45 araçtan birini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye hediye etmek istediğini söyledi.

Yay fabrikası bulunan Abdullah Ezim, yurt içi ve dışından araştırarak bulduğu parçalarla hurda halindeki araçları yeniden kullanılabilir hale getiriyor. Şu anda 45 olan klasik araç sayısını 70’e çıkarmak istediğini belirten Ezim, \"10 yıl önce bir klasik otomobil sergisine gitmiştim. Orada böyle eski araçları görünce ben de klasik otomobil koleksiyonu yapmaya karar verdim. 10 yıldır Amerikan klasik araçlarını topluyorum. Atölyede, hurda hale gelmiş klasik araçları yeniliyor, çalışır hale getiriyorum. Böylece güzel bir hobi edinmiş oldum\" dedi.

İnegöl’de mobilya ve kent müzelerinin bulunduğunu hatırlatan Ezim, \"Bir tane de klasik araç müzesi neden olmasın diyerek bir çalışmam var. İnşallah nasip olur\" dedi.

Araçların piyasa değerinin paha biçilemez olduğunu söyleyen Ezim, \"Bu işin belirli bir fiyatı yok, bu iş zevk işi ve hobi. Fiyatını bilmek mümkün olmuyor. 30 bin liradan 500 bin liraya kadar klasik araç var\" diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de klasik otomobil tutkusunu bildiğini belirten Ezim, \"Sayın Bahçeli’nin yolu buraya düştüğü zaman, biz de onun engin klasik tecrübelerinden istifade etmek isteriz. O günün şartlarında bakarsınız bir tane aracımızı Devlet Bahçeli’ye hediye ederiz\" dedi.



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