Klasik otomobillerden 'Cumhuriyet Rallisi'

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında 63 klasik otomobilin katılımıyla "Cumhuriyet Rallisi" düzenlendi.

Merkezi İstanbul'da bulunan Klasik Otomobil Kulübü tarafından organize edilen, modelleri 1951 ila 1981 arasında değişen 63 otomobilin katıldığı ralli, Küçükköy Mahallesi Sarımsaklı Plajları'ndaki bir otelin bahçesinden start aldı. Ralli, 350 kilometrelik bir parkurda 14 özel etaptan oluşuyor.

Klasik Otomobil Kulübü Başkanı Durgut Berberoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dört bir yanından gelen klasik otomobillerle gerçekleştirdikleri organizasyona katılımın yoğun olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Berberoğlu, Cumhuriyetin kuruluşunun 95. yıl dönümü nedeniyle düzenledikleri rallinin ilk etabının Ören-Akçay arasında belirledikleri parkurda gerçekleşeceğini ifade ederek, yarışmanın pazar günü yapılacak Bergama etabıyla sona ereceğini bildirdi.

Her yıl 3 kez yarış düzenlediklerini hatırlatan Berberoğlu, "Şu anda 'Cumhuriyet Rallisi' ismini verdiğimiz bu yarış, bunların üçüncüsü oluyor. Bu yarışta Türkiye şampiyonunu belirleyeceğiz. 1'inci, 2'inci ve 3'üncü arasındaki zaman farkı çok az. Dolayısıyla son derece heyecanlı, iddialı ve çekişmeli bir yarış olacak." diye konuştu.

Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer de Klasik Otomobil Kulübünün Ayvalık'ta düzenlediği Cumhuriyet Rallisi'nin başlangıcına ait mini törende hazır bulunmaktan son derece memnun olduğunu dile getirdi.

Rahmi Gençer, şunları kaydetti:

"Çok güzel bir etkinlik. Ayvalık her şekilde bir cazibe merkezi. Bu tip etkinliklerin ilçemizde gerçekleşmesinden mutluyuz. Bu yüzden de kulübün tüm yöneticileriyle, katılımcılarına çok teşekkür ediyorum. Ayvalık'a renk kattılar. Cumhuriyet Bayramı'nda da ilçemizde resmi bir geçiş yapacaklar. Bu yarışmada hızlı gitmek önemli değil, önemli olan kendilerine tanınan zaman içerisinde finiş noktasında olabilmek. Türkiye Cumhuriyeti'nin 95. kuruluş yıl dönümüne ait böylesi bir şampiyonanın startını vermek beni de son den derece gururlandırdı."