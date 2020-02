KLASİK OTOMOBİLLERDEN CUMHURİYET KONVOYU

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Klasik Otomobilciler Derneği (İKOD) üyeleri, Bağdat Caddesi- Dolmabahçe güzergâhı boyunca, yaklaşık 100 klasik otomobilden oluşan “Yaşasın Cumhuriyet Konvoyuö ile Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. Atatürk\'e benzerliğiyle tanınan tiyatro oyuncusu Göksal Kaya da konvoyun önündeki araca binerek Dolmabahçe’ye geldi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne gelen konvoyun burada bir süre beklemesine güvenlik nedeniyle polis ekipleri izin vermedi. Konvoy daha sonra Dolmabahçe’ye hareket etti. Konvoyun 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçişi sırasında renkli görüntüler ortaya çıktı. Konvoy Dolmabahçe Sarayı’nın önündeki alana geldiğinde vatandaşlar özellikle Atatürk’e benzerliğiyle tanınan Göksal Kaya’ya büyük ilgi gösterdi. Kaya, \"Öncelikle Cumhuriyet’in kuruluşunun 95. Yıl dönümünü yürekten kutluyorum ve bu coşkuyla da bugün Kadıköy’den Bağdat Caddesi’nden Dolmabahçe Sarayı’na Ata’mızı anmak için, ona şükranlarımızı belirtmek için burada bulunuyoruz. Son derece gururlu ve mutluyum. Çok duygulu anlar yaşadım.ö dedi.

SERKAN OKAY: ATAMIZIN İZİNDE OLMAK GURUR VERİYOR

İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği Başkanı Serkan Okay da “Cumhuriyetimizin 95. Yılı anısına İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği olarak bir konvoy oluşturduk. Bir kutlama konvoyu. Bugün 100 araç dolayında Bağdat Caddesi üzerinden Şehitler Köprüsü’nü geçtik. Ve şu an Atamızın gözlerini yumduğu Dolmabahçe’de konvoyumuzu sonlandırdık. Bugün konvoyumuzda çok önemli bir isim var. Atamızı temsilen sevgili tiyatro oyuncumuz Göksal Bey aramızda. Biz de \'Atamızın izindeyiz\' diyoruz ve 100 klasik araçla bugün kendisini otuzlu yıllara ait bir aracın arkasından takip ettik. Atamızın izinde olmak bize gurur veriyor, onur veriyor. Nice Cumhuriyetli yıllara diyelim. Hepimizin Cumhuriyet’imiz hepimize kutlu olsun.ö diye konuştu.

