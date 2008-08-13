Klasik otomobiller Kanyon'da...

Güzellikleriyle yıllara meydan okuyan klasik otomobiller, 15 Ağustos’tan itibaren Kanyon'da sergilenecek.



Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Klasik Otomobil Kulübü'nün katkıları ile aralarında nostaljik 1936 model Ford V8 Roadster, 1961 model Rolls Royce Silver Cloud, 1932 model Chevrolet Confederate Coupe ve 1964 model Porsche Coupe'nin bulunduğu birbirinden değerli otomobiller, Kanyon alışveriş merkezi aktivite alanı ve Büyükdere girişinde sergilenecek.



Her geçen yıl değerine değer katan ve fiyatları 50 bin ile 250 bin dolar arasında değişen otomobiller, 10 gün boyunca meraklıları tarafından görülebilecek.