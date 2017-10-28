Klasik otomobiller Cumhuriyet Rallisi için start aldı

Sakarya\'nın Sapanca İlçesi\'nde klasik otomobiller, 2 gün sürecek 330 kilometrelik Cumhuriyet Rallisi için start aldı.

Sapanca\'dan yola çıkan klasik otomobiller Bolu çevrelerindeki güzergahları tamamlayacak. 30 yarışmacının katıldığı ralli yarın sona erecek. Klasik Otomobil Kulübü Başkanı Aydın Harezi, \"2017 yılının son ve en önemli rallisini yapıyoruz. Gezeceğimiz mekanlar ve yol harika manzaralara sahip.Çok güzel araçlarımız da bu ralliye hazır. İnşallah sağ salim ralliyi yapıp pazar akşamı güzel sonuçları hep birlikte alacağız. Burada alınacak sonuçlarda Türkiye şampiyonluğu belli olacak. Bu ralli hıza değil de daha çok hesap kitap ve kurallara dayalı etaplardan oluşacak. Yarışmacılarımızın çoğu tecrübeli\" dedi.

Rallinin sponsorlarından NG Güral Sapanca Otel\'in Genel Müdürü Tezcan Özdemir ise, \"Her yıl olduğu gibi NG Grubu olarak klasik otomobil rallisine destek vermeye devam ediyoruz. Böyle bir organizasyona destek verdiğimiz için çok mutluyuz. İlçemizin, güzel Sapanca\'mızın tanıtımına katkıda bulunmak için bu tarz sportif organizasyonların yanındayız\" diye konuştu.

Diş hekimi Panur Yaramanoğlu, 14 yıldır klasik araç kullandığını, bu yıl yarışmaya ilk defa katıldığını belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Klasik otomobillerden genel görüntü

-Yarışmaya katılanlarla röp.

-Araçların start alması

-Klasik Otomobil Kulübü Başkanı Aydın Harezi\'nin açıklaması

-Tezcan Özdemir\'in açıklaması

HABER - KAMERA: İSA ÇİÇEK/SAPANCA(SAKARYA), (DHA)