Klasik müzikte dev ödül

Klasik müzik dünyasında gelecek yıldan başlayarak tam 1 milyon dolarlık bir ödül verilmeye başlanacak.



2005'de ölen İsveçli soprano Birgit Nilsson'un kurduğu Nilsson Vakfı tarafından, anısını yaşatmak için oluşturulan 1 milyon dolarlık Nilsson Klasik Müzik Ödülü'nün ilki, gelecek yıl verilecek.



İlk alacak kişinin ismi belli



Klasik müzik dünyasının şimdiye kadarki en büyük ödülünün, ünlü soprano Nilsson'un vasiyeti üzerine kurulduğunu belirten vakıf yöneticileri, ilk ödül sahibinin de ünlü sopranonun kendisi tarafından belirlendiğini bildirdi. İlk ödül sahibinin adının ise yine ünlü sopranonun vasiyetine göre ödülün resmen ilan edileceği gün açılacak zarfın içinde yazılı olduğu belirtildi.



Bundan sonra her iki ya da üç yılda verilecek ödülleri alacaklar ise klasik müzik sahnesindeki önemli şahsiyetler tarafından önerilecek kişi ya da kurumlar arasından vakıf konseyi tarafından seçilecek.



Ödüle, opera ve konser şarkıcıları ile orkestra şefleri ve herhangi bir operanın sahnelediği belirli bir eser aday gösterilebilecek.