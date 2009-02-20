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Kültür-Sanat

Klasik müziğin dev ödülü Placido Domingo'ya

Klasik müzik alanında, Birgit Nilsson anısına ilk kez verilen 1 milyon dolarlık ödülü, İspanyol tenor Placido Domingo aldı.

20 Şubat 2009 02:00

Klasik müzik alanında, İsveçli soprano Birgit Nilsson anısına bu yıl ilk kez verilen 1 milyon dolarlık ödülü, İspanyol tenor Placido Domingo aldı.

Ünlü sopranonun kurduğu Nilsson Vakfından yapılan açıklamaya göre ödül sahibini, 2005'teki ölümünden önce bizzat Nilsson belirledi.

Domingo ismini 1990'larda belirleyen Nilsson, bir kaç yıl sonra Nilsson Vakfının başkanı Rubert Reisch'e, belirlediği ismin yer aldığı bir mektup verdi, mektubun da, ölümünden 3 yıl sonra açılmasını istedi.

Reisch yaptığı açıklamada, Birgit Nilsson'ın, "opera ve konser dünyasının rakipsiz, gelmiş geçmiş en büyük sanatçılarını onurlandırmak istediğini" söyledi.

Nilsson, Domingo ile çeşitli vesilelerle, birlikte sahneye çıkmıştı. Ödül töreni, İsveç'in başkenti Stockholm'deki İsveç Kraliyet Opera salonunda bu yıl içinde yapılacak.








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