T24 LogoT24 Logo
Gündem

Klasik Murat 124'ler, Bodrum'da buluştu

Hülya ELTEŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM Belediyesi'nin katkılarıyla 'Turkish Classic Car Murat 124' ve 'Turkish Classic Cars' gruplarının düzenlediği etkinlik ile Murat 124 marka otomobil tutkunları, Bodrum Belediye Meydanı'nda bir araya geldi

28 Ağustos 2017 20:09

Hülya ELTEŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM Belediyesi\'nin katkılarıyla \'Turkish Classic Car Murat 124\' ve \'Turkish Classic Cars\' gruplarının düzenlediği etkinlik ile Murat 124 marka otomobil tutkunları, Bodrum Belediye Meydanı\'nda bir araya geldi.
Bu yıl 5\'incisi düzenlenen ve bir zamanların en çok talep gören otomobillerinden olan Klasik Murat 124\'e tutkun olanları bir araya getirmek amacıyla bir araya gelen Murat 124 marka otomobiller Bodrum\'da şehir turu attıktan sonra Belediye Meydanı\'na geldi. Meydanda toplanan Murat 124 marka otomobiller vatandaşlar tarafından oldukça ilgi ile karşılandı. Turkish Classic Car Murat 124 kurucusu İbrahim Çelik, etkinliğe Bodrum\'un haricinde, Antalya, İzmir, Burdur, Kütahya ve Aydın\'dan yaklaşık 50 otomobilin katıldığını belirterek, etkinliğe destek verenlere teşekkür etti. Otomobillerini Bodrum Belediye Meydanı\'nda sergileyen Murat 124 tutkunları için yöresel sanatçılar tarafından konser düzenlendi. Turkish Classic Car Murat 124 kurucusu İbrahim Çelik, etkinlikte sahne alan şarkıcılara gecenin sonunda katılım plaketi ve çiçek takdim etti.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hülya ELTEŞBODRUM Muğla DHA BODRUM BelediyesiClassic Car MuratClassic CarsMuratBodrum Belediye MeydanıBuKlasik MuratBodrumBelediye MeydanıTurkish Classic Car MuratAntalyaBurdur KütahyaAydınOtomobillerini Bodrum Belediye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Aşıyı emperyalizmle açıklamak mantık dışı; aşıda tereddüdü olanlar tıbbı bıraksın"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24