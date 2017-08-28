Klasik Murat 124'ler, Bodrum'da buluştu

Hülya ELTEŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM Belediyesi\'nin katkılarıyla \'Turkish Classic Car Murat 124\' ve \'Turkish Classic Cars\' gruplarının düzenlediği etkinlik ile Murat 124 marka otomobil tutkunları, Bodrum Belediye Meydanı\'nda bir araya geldi.

Bu yıl 5\'incisi düzenlenen ve bir zamanların en çok talep gören otomobillerinden olan Klasik Murat 124\'e tutkun olanları bir araya getirmek amacıyla bir araya gelen Murat 124 marka otomobiller Bodrum\'da şehir turu attıktan sonra Belediye Meydanı\'na geldi. Meydanda toplanan Murat 124 marka otomobiller vatandaşlar tarafından oldukça ilgi ile karşılandı. Turkish Classic Car Murat 124 kurucusu İbrahim Çelik, etkinliğe Bodrum\'un haricinde, Antalya, İzmir, Burdur, Kütahya ve Aydın\'dan yaklaşık 50 otomobilin katıldığını belirterek, etkinliğe destek verenlere teşekkür etti. Otomobillerini Bodrum Belediye Meydanı\'nda sergileyen Murat 124 tutkunları için yöresel sanatçılar tarafından konser düzenlendi. Turkish Classic Car Murat 124 kurucusu İbrahim Çelik, etkinlikte sahne alan şarkıcılara gecenin sonunda katılım plaketi ve çiçek takdim etti.



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