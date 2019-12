Klasik hamam keyfi için 6 öneri

Mermer kurnalara bronz musluklardan şırıl şırıl suların aktığı, kubbesindeki fanuslardan gelen yumuşak ışığın buharla buluştuğu, mis gibi sabun kokan, sıcağın kemiklerinize işlediği, ruhunuzu da bedeninizi de derinlemesine yıkayıp paklayabileceğiniz mekânlardır hamamlar...



Türk hamamının tarihi Romalılara kadar uzanıyor. Anadolu’ya gelen Türkler, beraberinde getirdikleri banyo geleneğiyle bu hamamları yeniden yorumlamış. Osmanlı döneminde de hamam kültürü doruk noktasına ulaşmış. Sadece temizlenmek için kullanılmaktan öte, birer sosyal mekân olan hamamların mimari olarak en güzelleri de yine Osmanlı döneminde inşa edilmiş. 16’ncı yüzyılın sonlarında sadece İstanbul’daki hamam sayısı beş bine yaklaşıyormuş. Ancak su ve odun kaynakları bu kadar hamamın ihtiyacını karşılamaya yetmeyince, 1768'de Sultan III. Mustafa tarafından büyük hamam yapılması yasaklanmış. Ancak yine de hamam kültürüne en büyük darbe son 50 yılda, hızla değişen yaşam alışkanlıkları ile birlikte geldi.



Hamamlar yeniden keşfediliyor



Son yıllarda modern toplumun kendini rahatlatma çabası içinde spa, kişisel iyileşme kavramları öne çıkmaya başlayınca Türk hamamı da adeta yeniden keşfedildi. Birçok beş yıldızlı otel spa’larına Türk hamamını da ekledi. Gerçi bunların çoğu geleneklerden uzak, bir çeşit turistik şov niteliği taşısa da, mimari açıdan da, hizmet açısından da çok seçkin otel hamamları hizmete girdi. Zaten varlığını sürdüren tarihi hamamlar kendilerine çeki düzen vermeye başladılar, harabe haline dönüşenler yeniden restore edilmeye, hizmete açılmaya başlandı.



Türkiye’nin hemen her yanında hali hazırda onlarca hamam geçmişi yüzyıllar öncesine kadar uzanan bir temizlenme geleneğini sürdürüyor. Siz de ayda bir günü kendinize ayırıp, göbek taşına şöyle bir uzanıp kubbeden süzülen tatlı ışığın altında bedeninizi terlemeye, rahatlamaya bırakarak yüzyıllardır süren bir temizlenme ritüelini yaşayabilirsiniz...



Çemberlitaş Hamamı - İstanbul



Dünyanın en güzel hamamları arasında sayılabilecek olan Çemberlitaş Hamamı, Mimar Sinan tarafından 1584’te inşa edilmiş. Ustalık döneminde yaptığı bu eserinde Sinan, sadelikten vazgeçmeden, fonksiyon, zarafet ve dinginliği bu yapıda buluşturmuş. Klasik hamam ritüelinin tamamen yaşandığı hamamın atmosferi, konuklarına tarihin görkemini yaşatacak nitelikte...



Divanyolu üzerinde bulunan hamam, Sultan II. Selim’in eşi Nûrbânû Sultan tarafından Üsküdar’da, Toptaşı’nda, Vâlide-i Atik Külliyesi’ne gelir getirmesi için yaptırılmış. Hamamın kadın ve erkek bölümleri, birbirinin tamamen benzeri ve yan yana bitişik bir çifte hamam olarak planlanmış. Bir diğer özelliği ise, Türkiye’de -büyük ihtimalle dünyada da- göbek taşı en büyük olan hamam olması. Çemberlitaş Hamamı’nın sıcaklık bölümlerinde oldukça özgün bir mimari plan göze çarpıyor. Dıştan kare olan bu mekânlar içeride, çepeçevre 12 sütundan meydana gelen bir sütun halkası ile 12 köşeli bir çokgene dönüştürülmüş. Onikigen ile dış kare arasında kalan dört köşeye büyük bir ustalıkla kubbeli halvet hücreleri yerleştirilmiş. Halvetler arasında da dört adet sofa oluşturulmuş.



Hamamın toplam 38 kurnası bulunuyor. Sıcaklık bölümleri kubbelerinde bulunan ve cam fanusla kapatılmış küçük deliklerle aydınlatılıyor. Çemberlitaş Hamamı’nın kadınlar bölümü 2008 yılında köklü bir tadilatla yenilenmiş ve soyunma, masaj ve konukların içecek servisi alabilecekleri dinlenme alanlarını kapsayan 3 katlı bir mekân düzenlenmiş. Aynı restorasyonun erkekler kısmı için de yapılması planlanıyor. Bunlara ek olarak hem kadınlar hem de erkekler bölümlerinde; aromaterapi masajı, refleksoloji ve Hint baş masajı uygulanıyor.

Çalışma saatleri: Hamam her gün sabah 06:00 - 24:00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Tel: 0 212 522 79 74



Cağaloğlu Hamamı - İstanbul



Patricia Schultz’un ‘Ölmeden Önce Görülmesi Gereken 1000 Yer’ isimli ‘bestseller’ kitabındaki listede de yer alan Cağaloğlu Hamamı, büyük bir üne sahip. Birçok moda çekimine, klibe ve filme fon olan hamam, ününe yakışır misafirler ağırlamış bugüne kadar. 1741 yılında Sultan I. Mahmut tarafından yaptırılan hamamın mimarı Hüsrev Ağa. Kadınlar ve erkekler bölümü ayrı olan ve bir çifte hamam olarak inşa edilen Cağaloğlu Hamamı’nda barok üslubun ağırlığı hissediliyor. Özellikle girişte ortada bulunan fıskiyeli havuz, sıcaklıktaki kıvrımlı göbek taşı ve kemerlerde barok üslup göze çarpıyor.



Tarihi atmosferi ve ihtişamıyla kendinizi sultanlar gibi hissetmenizi sağlayacak hamamın içinde bir de kafe-bar bulunuyor. Hamamın bir diğer özelliği de en eski, vergi ödeyen firma olarak kayıtlara geçmiş olması.

Çalışma saatleri: Kadınlar bölümü 08:00- 20:00, erkekler bölümü ise 08:00 - 22:00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Tel: 0 212 522 24 24



Galatasaray Hamamı - İstanbul



Galatasaray Hamamı, 527 yıllık tarihi ile İstanbul’un en eski hamamlarından birisi. Eski gelenekleri sürdüren sayılı hamam arasında yer alan Galatasaray Hamamı’nın sloganı ise şu: “Osmanlı hamam kültürünü yaşamak için Galatasaray Hamamı’na gelin!” Hamam, tarihi göbek taşı, etrafa ışık saçan kurşunlu kubbesi, kendine has boyaları ve ince el işi oyma kapıları ile gerçekten göz kamaştırıyor.



Taksim’in göbeğinde olması nedeniyle turistlerin de rağbet ettiği hamamı bugüne kadar John Travolta’dan Tony Curtis’e ve Johnny Holliday’e kadar birçok ünlü ziyaret etmiş. Hamamın tarihi ise oldukça gizemli bir hikâyeye dayanıyor. Sultan II. Beyazıt o zamanlar şu anki Galatasaray Lisesi ve Galatasaray Hamamı’nın yer aldığı arsada gezinirken bir kulübe gözüne çarpar. Bu kulübe zamanın sayılan zatlarından olan Gül Baba’ya aittir. Sultan, Gül Baba ile tanışıp bir isteği olup olmadığını sorar. Gül Baba da bu arsaya yüzyıllara hükmedecek bir külliye yapılmasını ister. Sultan Beyazıt bu dileği kabul ederek 1481 yılında içinde mektep ve hamam bulunan külliyeyi inşa ettirir. Tarihi hamam birçok paşaya, kadıya, sadrazama ve padişahlara hizmet eder. Gül Baba’nın yatırı halen külliye içinde bulunuyor. Galatasaray Hamamı ise Gül Baba’nın istediği gibi yüzyıllara hükmediyor…

Çalışma saatleri: Erkekler hamamı 06:00 - 22:00, kadınlar hamamı 08:00 - 20:00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Tel: Kadınlar için: 0 212 249 43 42, erkekler için: 0 212 252 42 42



Kervansaray Termal Hamam - Bursa



Kervansaray Termal Hamam, Bursa’nın en eski yerleşim yerlerinden biri olan Çekirge semtinde buluyor. Termal sularıyla ünlü olan bu hamamın tarihi Roma dönemine kadar uzanıyor. Bursa’nın Osmanlılar tarafından fethinden sonra 1389 tarihinde Murat Hüdavendigar zamanında büyük çaplı bir restorasyon geçiren hamam, hemen yanı başındaki Kervansaray Oteli’nin açılışı sırasında aslına sadık kalınarak ikinci bir restorasyondan geçmiş.



Kadınlar ve erkekler kısmı olarak iki bölümden oluşan hamamın her iki bölümünde de, termal suyun bulunduğu havuz yer alıyor. Bikarbonat, kalsiyum iyonundan zengin oligometalik, hipotonik bir maden suyu olan kaplıcanın sıcaklığı 44 derece civarında. Termal su, iltihabi romatizmal hastalıkların kronik dönemlerinde, yumuşak dokunun romatizmal hastalıklarında, mide bağırsak sistemi hastalıklarında, idrar yolları hastalıklarında, şeker ve gut hastalıklarında şifa verici etkiye sahip.

Çalışma saatleri: Haftanın yedi günü sabah 07:00 - 22:00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Tel: 0 224 233 93 00



Sokullu Hamamı - Edirne



Kubbesi, bina alanı ve bahçesiyle Türkiye’nin en büyük hamamı olma özelliğini taşıyan hamam, Sadrazam Sokullu Mehmed Paşa tarafından 16. yüzyılın ikinci yarısında Mimar Sinan’a yaptırılmış. Üç Şerefeli Camii’nin karşısında bulunduğu için ‘Üç Şerefeli Hamam’ veya ‘Çifte Hamam’ olarak da biliniyor. Yaklaşık 50 yıldır özel mülk. Kadınlar ve erkekler bölümleri yan yana bulunuyor, ancak girişler ayrı yerlerden yapılıyor.



Kesme taş ve tuğla işçiliğinin Sinan'a has bir üslupla yorumlandığı yapıda, özellikle kadınlar kısmındaki ‘gelin ve kaynana’ kurnalarındaki taş oyma işçiliği ve hicivli nakışlar dikkat çekiyor. Bu kurnalardan geline ait olanın zarif ve ince görünüşü, eşsiz taş oyma işçiliği yanında kaynana kurnasının sert ve heybetli görünüşü bir hiciv havası veriyor. Gelin kurnasının bir önemi de, orada yıkanan gelinin mutlu olacağına inanılması. Bu gelenek günümüzde de yaşatılıyor.

Çalışma saatleri: Erkekler bölümü 08:30 - 23:00, kadınlar bölümü 09:00 - 17:00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Tel: 0 284 225 21 93



Naib Hamamı - Gaziantep



Gaziantep’te hamam kültürü önemli bir yere sahip. Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde sözü edilen Naib Hamamı, 1640 yılında yapılmış. Osmanlı hamam geleneğini günümüze kadar taşıyan bu önemli tarihsel yapı, AB'nin GAP Kültürel Mirasının Korunması ve Yaşatılması Hibe Programı’ndan alınan mali destekle restore edilerek 2007 yılında hizmete girmiş. Aslında yakın zamana kadar kullanılsa da 80 yıldır hiçbir onarım görmeyen yapı, bugün yenilenmiş yüzüyle Gaziantep Kalesi’nin eteklerinde konuklarını ağırlıyor.



Naib Hamamı 742 metrekarelik bir alan üzerine inşa edilmiş. Geleneksel hamam kültürünü yaşatan bu mekân sauna, masaj, cilt bakımı, jimnastik salonu, vitamin bar gibi bölümleri ile birçok ihtiyaca yanıt verebiliyor.

Çalışma saatleri: 09:00 - 17:00 arasında kadınlara, 18:00 - 24:00 arasında da erkeklere hizmet veriyor.

Tel: 0 342 232 40 36