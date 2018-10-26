Klasik Araçlar ve Hobi Kulübü İzmir Retro Festivali'nde

İZMİR, (DHA)- İSTANBUL Rumeli Üniversitesi Klasik Araçlar ve Hobi Kulübü restore ettikleri araçlar ile İzmir’de gerçekleştirilen İzmir Retro Festivali\'ne katıldı.

İstanbul Rumeli Üniversitesi’nde Klasik Araçlar Hobi ve Restorasyon Kulübü, kurulduğu günden beri hobi, restorasyon ve festival etkinlikleriyle üniversite öğrencilerine eğitim vererek, keyifli çalışmalar gerçekleştiriyor. Kulüp öğrencileri, okulun öğrenci yurdunun altında oluşturulan Ally\'s Garage\'da araç restorasyonları gerçekleştiriyor.

Aktif çalışan kulüp, Türkiye’nin konsept ilk ve tek İzmir Retro Festivaline Klasik Araçlar Hobi ve Restorasyon Kulübü retro 1967 Model 1300 Volkswagen otomobil ve 1954 Model BSA, 1953 Model T5 Triumph, 1992 Wespa Bajaj Motor araçla katıldı. Festivalde restorasyonu öğrenciler tarafından gerçekleştirilen 1967 Model Volkswagen araç yoğun ilgi gördü.

Festivale grafik tasarım, fizyoterapi ve mühendislik bölümleri başta olmak üzere birçok fakülte ve bölümden 45 öğrencinin üyesi olduğu kulübün başkanlığını yapan İdil Güneysu, klasik araçlar Kulübü Danışmanı Öğretim Görevlisi Yiğit Eryiğit, Kulüp Mentörü Ali Koç ve Kulüp Üyeleri Azad Şengül ve Gizem Güner İstanbul Rumeli Üniversitesini temsilen festivalde Retro araçlarını tanıttılar.