"Klas Hamal" Darüşşafaka'da ders verdi

Kandıra’da, her ayın bir günü, alın terinin karşılığı olan kazancı bir sivil toplum kuruluşuna bağışlayan ve kendisini 'Klas Hamal'olarak tanımlayan Mehmet Ateş, geçen ay 220 lira bağışladığı Darüşşafaka'da liseli öğrencileriyle İstanbul'da buluştu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Tahla Çamaş tarafından "Darüşşafaka rozeti" takılan, arkasında binlerce öğrencinin teşekkürünün yattığı Onur Ödülü'nü alan Kandıralıhamal Mehmet Ateş, kürsüye çıkıp öğrencilerle hayat tecrübelerini paylaştı.

Ateş'in, kendisini hayranlıkla dinleyen öğrencilere ilk öğüdü ise, "Hayatı sadece okul olarak görmeyin. Buranın dışında bir de hayat okulu var. Burada öğrendikleriniz ileride size lazım olacak. Hayatta bazı şeylere merak edeceksiniz. Tekilanın tadı nasıl bir şey diye kafanıza takmayın" sözleri oldu.

Öğrencilere, "Hayata dair benden öğrenmek istediğiniz ne?" sorusunu yönelten Ateş, biröğretmen edasıyla, cevabı yine kendi verdi: "Hamallık yapmak, okumamanın verdiği, hayatın bize kalan kısmı. Ama şu var. Yaptığınız iş her zaman helal tarafından olsun ve işini severek yapın.

Ben hamallığı çok severek yapıyorum. Avantajları; patronum yok, başımda bağırıp çağıranım yok. Okursanız güzel yerlere gelirsiniz, okumazsanız, yanıma destek olursunuz.

"Bedeninle yükü, kalbinle sevgiyi, beyninle bilgiyi taşı."

Yönetim Kurulu Başkanı Talha Çamaş da Mehmet Ateş'i, "Mevlânâ"ya benzetip, kendisine "Bağışın azı çoğu yoktur. Mehmet Bey'in gösterdiği davranış, topluma rol model olmanın karşılığıdır. Bizi gururlandırıyor. O da artık bir Darüşşafakalı. Burası artık onun bir yuvası" sözleriyle teşekkür etti.