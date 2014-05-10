Klarnet virtüözü Selim Sesler hayatını kaybetti

Klarnet virtüözü Selim Sesler, İstanbul’da kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi, memleketi Edirne’nin Keşan götürülen Sesler, düzenlenen cenaze töreni sonrası toprağa verildi.

Roman müziğinin önde gelen isimlerinden, klarnet virtüözü, 57 yaşındaki Selim Sesler, kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü İstanbul’daki özel bir hastanede dün akşam hayatını kaybetti. Evli ve 3 çocuk babası olan Selim Sesler, bugün öğle vaktinde Edirne’nin Keşan ilçesinde bulunan İki Minareli Çarşı Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Enez Yolu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Selim Sesler kimdir?

Roman kökenli Türk müzisyen ve klarnet virtüözü Selim Sesler Edirne’nin Keşan ilçesinde doğdu. Dramalı (Yunanistan) profesyonel bir zurnacı ailesinden gelmektedir. 1923’te mübadele sonucu Keşan’ın İbriktepe Köyü’ne yerleştiler, daha sonra Keşan’ın Yenimescit Mahallesi’ne taşındılar. Sesler önce zurna çalmayı öğrendi, ancak 1960’larda davul-zurnacı ailelerden gelen birçok genç, ince çalgı enstrümanlarını öğrenmeye başladığı sırada o da klarnete geçti. 14 yaşındayken köy düğünlerinde ve panayırlarda çalmaya başladı. 1980’lerde, daha büyük merkezlerde çalmaya giden Roman müzisyenlerine katılarak, müzik yeteneğini geliştirmek üzere İstanbul’a gitti. İstanbul’da, restoranlarda fasıl heyetlerinde, Ferhan Şensoy tiyatrosunun müzikallerinde, Romanlar’ın ve Roman olmayanların düğünlerinde çaldı ve birçok kayıt yaptı.

1998’de Brenna MacCrimmon ile birlikte Kanada turnesine katılarak Türk Romanları’nı ve kendi Rumeli kökenlerini temsil etti. Zengin müzikal deneyimleri sonunda, bölgeye ait zengin bir repertuar ve çalma tarzı edinerek, canlı bir arşiv niteliği kazandı. Gerek Romanlar gerek Roman olmayanlar arasında, doğaçlamalardaki ustalığı ile hem düğün havalarının, hem de günün dans ezgilerinin baş yorumcusu olarak ünlendi. Fatih Akın’ın Duvara Karşı ve İstanbul Hatırası filmlerinde müzikleri yer almaktadır.