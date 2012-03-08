KKTC’yi şoke eden ölümleri 'Tuğra' üstlendi

T24- KKTC’nin en ünlü süpermarketinin sahibi Oktay Erülkü ile eşi Ülgen Vildan Erülkü, yanlarında tarım ilacı karıştırdıkları ayranla araçlarında ölü bulundu. Olayı, Kıbrıs gazetesine mesaj gönderen ‘Tuğra’ adlı örgüt üstlendi.



Milliyet'te Sefa Karahasan imzalı habere göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), ülkenin en ünlü süpermarketinin sahibi Oktay Erülkü (61) ile eşi Ülgen Vildan Erülkü’nün (56) ölümlerinin şokunu yaşıyor. Önceki gece yaşanan olayı, Kıbrıs gazetesine mesaj gönderen ‘Tuğra’ adındaki örgüt üstlendi. Örgütün mesajında, “Teşkilatımızın emirlerine uymayan ve bizi dikkate almayan herkes Oktay Erülkü ve eşi gibi teşkilatımız tarafından öldürülecektir” denildi. Çiftin, çocuklarından birinin kumar borcu nedeniyle intihar ettiği iddiaları da var.



Ailenin 20 milyon sterlin (yaklaşık 56 milyon lira) borcu olduğu da öne sürüldü. İddiaya göre, aile içindeki sıkıntılar nedeniyle bunalımda olan Erülkü çifti, akrabalarını son kez ziyaret etti. Çift, olaydan saatler önce de ‘Onal Dijital Baskı’ merkezine gitti. Ülgen Erülkü eşini araçta bekledi. Oktay Erülkü en çok beğendikleri fotoğraflarını çoğaltmaya gitti.



Kıbrıs gazetesine konuşan dükkânın sahibi Hüseyin Önal, Oktay Erülkü’nün çok telaşlı bir şekilde işyerine geldiğini anlattı. Önal, “Benden istenen, cenaze törenlerinde dağıtılan, üzerinde doğum tarihlerinin de yer aldığı bin adet fotoğraftı” dedi. Fotoğrafların üstüne ise çiftin doğum tarihleri yazıldı.

Kumar mı intihara sürükledi?

Fotoğrafları alan çift, akşamüstü süpermarketlerini tepeden gören, Beşparmak Dağları’nın eteklerindeki bir restoranın yanına gitti. Erülkü çifti, burada tarım ilaçlarını ayranın içine karıştırarak ölümü seçti. Polis, çiftin intihar ettiğini açıkladı.



Bir başka iddiaya göre, Erülkü çiftinin oğullarından biri kumar batağına düştü. Milyonlarca liralık borçlar tefecilere Oktay Erülkü’nün çekleriyle yazıldı. Oğlunu kumardan kurtaramayan Oktay Erülkü bunalıma girdi ve eşiyle yaşamını sonlandırmaya karar verdi. İddialar üzerine yazılı bir açıklama yapan Ali, Kaan, Mehmet Erülkü ve ailesi, “tehdit edildikleri ve maddi sıkıntı içinde oldukları” yönündeki haberlerin doğru olmadığını savundu.



Kıbrıs gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar, Tuğra adındaki örgütün kendisini de tehdit ettiğini söyledi. Akar, gönderilen mesajda “Yayınlarda dikkatli ol, örgütü hedef alma, aksi halde acı sonucu olur” denildiğini açıkladı. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın da, olayı yakından takip ettiği belirtildi.