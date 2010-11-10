KKTC'ye tazminat davası açtı eşinin Türk olduğunu öğrendi!

T24

Film gibi bir aşk hikayesi



Türkçe'sini nasıl açıklamıştı?



‘13 bin gecedir Maraş’tan ayrıyım’ demişti



Kıbrıs Barış Harekatı’ndan sonra Kapalı Maraş’ta otelleri kaldığı için KKTC Mal Tazmin Komisyonu’na 200 milyon TL’lik tazminat davası açan Andreas Lordos’un (83) eşi Maria’nın aslında Sultan adında, Kıbrıslı bir Türk olduğu ortaya çıktı. Milliyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:Andreas Lordos 2002’de Kıbrıs Türk tarafına dava açtıktan, özellikle Lordos’un eşi Maria’nın çok iyi Türkçe konuşması dikkat çektikten sonra, 1974 öncesi ve sonrasıyla ilgili detaylı bir araştırma yapıldı. Güvenilir kaynaklardan edinilen bilgilere göre Maria’nın gerçek isminin Sultan Mustafa olduğu, daha sonra din ve isim değiştirdiği ortaya çıktı.Kaynaklara göre, Sultan Mustafa 1974 öncesinde Kapalı Maraş’taki Mağusa Hastanesi’nde hemşireydi. Lordos da ara sıra tedavi olmak amacıyla hastaneye gelip giderdi. Birkaç kez karşılaştılar ve Sultan, Andreas Lordos’a âşık oldu. Hastaneden çıktıktan sonra Lordos’la Kapalı Maraş’ın ünlü mekânlarında buluşan çift, büyük bir aşk yaşamaya başlamıştı. Ancak önlerinde büyük bir engel vardı. Sultan Müslüman, Andreas Hristiyandı... İki tarafın aileleri de evliliğe şiddetle karşı çıkıyordu. Gençler ise “Bizi ayıramazsınız” diyordu. Tek çare yurtdışına kaçmaktı. Onlar da İngiltere’ye gitti. Bir süre sonra Rum aile Sultan’ın Hristiyanlığa geçmesi şartıyla evliliğe izin vereceklerini söyledi. Lordos’a çılgınlar gibi âşık olan Sultan da teklifi kabul etti. Kıbrıs’ta düzenlenen törenin ardından Sultan, Maria adıyla yaşamaya başladı.1974 Harekatı’ndan sonra Maraş’ı terk eden Lordos çifti, geride 5 otel, 9 apartman dairesi, 5 dükkân ve 1 ev ile araziler bıraktı. Şimdi Güney Lefkoşa’da oturan çift, 2002’de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurdu. AİHM de, 8 yıl aradan sonra Lordos’a, “iç hukuk yolunu tüket, öyle gel” dedi. Bunun üzerine Lordos da, 15 Ekim’de KKTC’ye geçerek Taşınmaz Mal Komisyonu’na 115 milyon euro’luk tazminat davası açtı.Maria Lordos iyi Türkçe konuşmasını Kıbrıs gazetesine, “Birçok Kıbrıslı Türk dostum var. Zamanında 300 çalışanımız vardı, yarıdan fazlası Kıbrıslı Türktü” diye açıklamıştı. Maria, “Kıbrıslı Türklerle birlikte büyüdük, kardeştik, ben onları çok seviyorum” demişti.Andreas Lordos, Kapalı Maraş’la ilgili şunları söylüyor: “Maraş’ı terk edeli 13 bin gece oldu. Ben 13 bin gece hep rüyalarımda Maraş’a gittim... Bir gün mutlaka geri döneceğiz... Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir yıl içinde Maraş’ın iadesine zorlanacağına inanıyorum.”