KKTC'ye öğrenci akını

KKTC Başbakanı Soyer, halka da, KKTC'deki öğrencileri kendi evlatları gibi kabul edip, onlara sahip çıkmaları çağrısında bulundu.



Başbakan Soyer bugün yaptığı yazılı açıklamada, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ), Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kuzey Kıbrıs'ın hızlı ve sürekli gelişen yeni bir trend içine girdiğini kaydetti.



"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde üniversitelerimiz, gerek hükümetimizin desteği, gerek kendi girişim ve yeteneklerini geliştirmeleri, gerekse de halkımızın her kesiminin desteği ile hızlı ve sürekli gelişen yeni bir trend içine girmiştir" diyen Soyer, KKTC'deki üniversitelere yerleştirilen öğrenci sayısında 2007'de 2006'ya oranla yüzde 40'lık bir artış olduğunu, bu yılki artışın ise yüzde 80 olduğunu belirtti.Bu rakamın içinde özel yetenek, ek yerleştirim ve 3. ülkelerden geçiş ve direkt geçişlerin olmadığına işaret eden Soyer, bunlar da eklenince rakamın artacağını kaydetti.



Halka çağrı



Bütün spekülatif davranışlardan uzak durulmasını ve öğrencilere yardımcı olunmasını isteyen KKTC Başbakanı Ferdi Sabit Soyer, halka şu çağrıyı yaptı: "Bütün yurttaşlara çağrı yapıyorum, bu öğrencileri kendi evladımız gibi kabul edelim. Bu öğrencilerin yerleşmesi, ülkemizi tanıması için onlara hep birlikte yardımcı olalım ve sahip çıkalım. Üniversitelerimize destek olalım.Spekülatif kısa günün karından uzak durmamız gerekmektedir. Bütün insanlarımızın, ülkemize her yönde katkı getirecek olan bu yeni sürece desteğini artıracağına inanırım. Spekülatif bütün davranışlardan uzak duralım.



Bütün yörelerde yerel yönetimlerimiz, devletin ilgili birimleri ve tüm halkımızın, ev kiralarından yurtlara, öğrencilerin zamanlarını geçireceği mekanların düzenlenmesinden fiyat kontrolüne ve ulaşımdan her türlü noktaya kadar üniversitelere gerekli desteği vermesi ve bu olaya sahip çıkması gerekiyor." İlerleyen günlerde ek kontenjanlar ve 3. ülkelerden gelecek öğrencilerin sayısını artırmak için yapacakları girişimlere herkesin destek olması gerektiğini de belirten Soyer, "Hedefimiz, Kuzey Kıbrıs'ta, 43 bin 709 olan öğrenci sayısını, 60 bine çıkarmaktır" ifadesini kullandı. (AA)