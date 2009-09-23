KKTC'ye geçen İsrailllilere 'yasal önlem' çabası

Kıbrıslı Rumlar, Güney Kıbrıs üzerinden KKTC'ye geçen İsraillilerin ziyaretlerini engellemek için formül arıyor. Rumlar, bu geçişlerin İnsan Hakları Sözleşmesi'ne dayandırılarak engellenecebileceğini belirtirken, Kıbrıs Rum Yönetimi Dış İşleri Bakanlığı, KKTC'ye geçen İsraillilerin 'hukuki olarak' engellenemeyeceğini ancak konuyla ilgili İsrail Hükümeti'ne yönelik girişimlerde bulunulduğunu ifade ediyor.



Rum Simerini gazetesinin haberine göre, Rum hukukçular, Larnaka havaalanından Güney Kıbrıs'a girdikten sonra KKTC'ye geçen İsraillilerle ilgili 'yasal önlemler alınması' için çalışıyor.



Eski Rum Başsavcı Yardımcısı ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) eski Rum yargıçlarından Lukas Lukaidis, 2 sorunun, yasal temellere dayanan önlemlerle çözülmesi gerektiğini' ifade ederek, İsrailli iş adamlarının, KKTC'de faaliyet gösterdiğini ve yatırım yaptığını söyledi.



İsraillilerin engellenmesi için yasal düzenleme



İsraillilerin yatırımlarının ve KKTC'deki kumarhaneleri örgütlü olarak ziyaret etme kararlarının devleti ilgilendirmesi gerektiğini ifade eden Lukaidis, adadaki mevcut durumu 'işgal' olarak niteleyerek, İsraillilerin KKTC'yi ziyaretlerinin bundan dolayı kısıtlanabileceğini iddia etti.

Lukaidis, insan hakları sözleşmelerinin, 'seyahat özgürlüğünün işgalden dolayı sınırlanmasına' izin verdiğini öne sürdü.



Eski Rum Başsavcı Alekos Markidis de KKTC'ye yatırım yapan İsraillilerin engellenmesi için bazı yasal düzenlemelerin yapılabileceğini, ancak bunun için birçok çalışma yapılması gerektiğini ifade etti.



KKTC'deki eski Rum malları üzerine yatırım yapan bazı İsraillilerin, 'Orams çifti ile benzer durumu yaşayabileceklerini, yani mahkemede dava açılması durumunda, binasının yıkılabileceği ya da malına erişimlerinin engellenebileceğini' savunan Markidis, ancak İsrailliler Avrupa vatandaşı olmadığı için bunun uygulanmasında sorun olduğunu belirtti.



'İsraillilerin bizim üzerimizden KKTC'ye geçmesi kabul edilemez'



Markidis, İsraillilerin Larnaka havaalanından toplu olarak KKTC'deki kumarhanelere gitmeleri konusunda bir şey yapılamayacağını, çünkü özgür dolaşımın buna izin verdiğini de söyledi.



Rum avukat Yannakis Erotokritu ise 'İsraillilerin yasal olarak havaalanlarına ve limanlara gelmelerinin ve daha sonra da Rum turizm acentelerinin yardımlarıyla KKTC'ye geçmelerinin kabul edilemez olduğunu' ifade etti.



Erotokritos, Rum hükümetine, 'İsraillilerin Kıbrıs Rum mallarından yasa dışı olarak yararlanmalarının önlenmesi ve Rum mahkemelerinin kararlarının İsrail'de uygulanması için İsrail ile ikili anlaşma imzalamak için harekete geçme' çağrısında bulundu.



Bakanlık: Geçiş engellenemez



Rum gümrük makamları, geçtiğimiz günlerde, Güney Kıbrıs'tan ülkesine dönmeye çalışan bir İsraillinin üzerindeki, KKTC'deki kumarhanelerden kazandığını belirttiği 90 bin Euro'ya el koymuştu.



Simerini gazetesinin haberinde ayrıca, Rum yönetimi Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayanılarak, Güney Kıbrıs'a giden ve oradan da KKTC'ye geçen yabancı uyrukluların, özellikle de İsraillilerin engellenemeyeceği, ancak bakanlığın bu 'sorunun' çözümü için İsrail hükümetine yönelik girişimde bulunduğu belirtildi.