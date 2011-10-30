T24 - KKTC’de 24 şehit için anma töreni düzenlendi. Kürt kökenli öğrenciler, törene katılanlara saldırıp olay çıkarınca sınır dışı edildi. BDP’li Kaplan KKTC’ye ‘’Dandik Cumhuriyet’’ dedi.





BDP Şırnak milletvekili Hasip Kaplan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine ‘’Dandik Cumhuriyet’’ dedi. Kaplan KKTC’nin ‘’Kürt kökenli öğrencileri sınır dışı ettiğini’’ öne sürüp, sert ifadelerle eleştirdi.



Çukurca’da meydana gelen ve 24 askerin şehit olduğu olayın ardından KKTC’deki Yakın Doğu Üniversitesinde anma töreni düzenlendi. Bir grup öğrenci ise PKK lehine slogan atıp taşlarla bu gruba saldırdı, olaylar sonucu çok sayıda öğrenci gözaltına alındı. Yapılan soruşturma sonucu olaylarda rolü olduğu belirtilen 18 öğrenci Bakanlar Kurulu kararı ile sınır dışı edildi.

Kaplan'ı ziyetret ettiler



Öğrenciler, ‘’Kürt kökenli oldukları için’’ sınır dışı edildiklerini öne sürerek, BDP milletvekili Hasip Kaplan’ı ziyaret ettiler. Kaplan da konuyu TBMM Genel Kuruluna getirdi ve şunları söyledi:



‘’Bu öğrencileri mahkeme serbest bırakmış. Kıbrıs’taki bir devlet, yavru vatan deyip orayı dandik cumhuriyet, muz cumhuriyetine çevirdiniz. Hiçbir dandik cumhuriyette, bir evrakı verip, uçağa bindirip sınır dışı etmezler. Kara paranın, mafyanın, fuhuşun merkezine dönmüş bu topraklarda, bizim insanlarımız da o zaman üniversitelerde okumasın, paralarını almasınlar, kapılarını açmasınlar, Millî Eğitim Bakanlığı denklik vermesin’’



KKTC İçişleri Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise yaptığı açıklamada, ‘’Sınır dışı kararı üniversitenin güvenlik meselesidir.’Bakanlar Kurulu, kamu düzenini bozucu, ülke barışını tehdit edici tutum nedeniyle sınırdışı kararı aldı. KKTC’de 46 bin öğrenci var. Bunların bilim yönündeki gayretlerini, huzurlarını bozmaya yeltenen kim olursa olsun gereken yapılacak” dedi.



