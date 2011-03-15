KKTC'nin limanlarına karşılık, Rumlara Türk limanları açılacak

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimlerin ardından gündeme getirmek üzere bir Kıbrıs planı hazırladığı iddia edildi. Plana göre KKTC’deki limanların BM veya AB denetiminde açılmasına karşılık Türkiye de kendi limanlarını Rumlara açacak.









Rum kesiminin yüksek tirajlı gazetesi Politis, “Recep Tayyip Erdoğan’dan Seçim Sonrası Kıbrıs Planı. Erdoğan’ın B Planı Da Var” başlığıyla manşetten verdiği haberde, Başbakan Eroğan’ın 12 Haziran’da yapılacak seçimlerin ardından uygulamaya koymak üzere bir Kıbrıs planı hazırladığını öne sürdü.

Ntv'nin haberine göre gazete, Erdoğan’la doğrudan teması bulunan diplomatlarla, iş adamlarının açıklamalarına dayandırdığı haberde, seçimlerin ardından Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik, şimdiki çözüm süreciyle hiçbir ilişkisi olmayan bir paket gündeme gelecek.

İddiaya göre pakette, Türkiye’nin limanlarını ve havaalanlarını Güney Kıbrıs’a açmasına karşılık, KKTC’deki Mağusa ve Girne limanlarının uluslararası gözetim altında doğrudan ticarete açılması öngörülüyor.

Bunun yanı sıra planda, Ercan Havaalanı’nın AB veya BM gözetiminde uluslararası uçuşlara açılması da öngörülüyor. Türkiye, Rumların Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenliğini ileri sürerek böyle bir gelişmeyi kabul etmeyeceğini biliyor.

Kaynaklara göre, Türkiye’nin bu önerinin Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından da kabul edilmesi ve AB tarafından desteklenmesi için Ercan havaalanının kontrolünde, Rumların da yer almasına olanak sağlayacak bir düzenlemeyi tartışmaya hazır görünüyor”.



Maraş'ın iadesi yok

Politis gazetesi, Erdoğan’ın hazırladığını iddia ettiği pakette kapalı bölge Maraş’ın iadesi konusunun yer almadığına dikkat çekti. Türkiye’nin Maraş’ın iadesi konusunu Ercan Havaalanı’nın uluslararası doğrudan uçuşlara açılması tartışılırken gündeme getireceği savunuluyor.

Türkiye’nin Kıbrıs’ta devam eden müzakere sürecini arka plana iterek, Türkiye’nin AB yolunda ilerlemesine ağırlık vermeyi planladığını savunan gazete, Türkiye’nin seçimlere kadar Kıbrıs konusunda herhangi bir adım atmasının beklenmediğini yazdı.

Türkiye’nin AB sürecinin, Güney Kıbrıs’ın ve AB’nin bloke ettiği müzakere başlıkları yüzünden müzakereye açılacak başka başlık kalmamasından ötürü çıkmaza girdiği, bu paketle çıkmazın aşılmasının hedeflendiği ileri sürüldü.

Türkiye’nin Kıbrıs sorununun çözülmesi yönündeki ilk adımı olarak nitelenen paketin, iki toplum arasında güven yaratmayı ve ekonomik işbirliğini öngördüğüne işaret ediliyor. Bu sayede Güney Kıbrıs’ın AB Dönem Başkanlığı’nın sorunsuz atlatılması da hedefleniyor.



‘Plan destek bulmaz'

Gazetenin yorumunda, Erdoğan’ın paketinin Kıbrıs sorununun temelini oluşturan mülkiyet ve toprak gibi hayati konulara değinmediği halde bu açılımın AB üyesi güçlü ülkelerin desteğini almasının kaçınılmaz olduğu görüşü yer alıyor.

Öte yandan gazete, Kıbrıs açılımının kabul görmemesi durumunda Erdoğan’ın AB’nin Türkiye’yi istemediği tezini öne sürerek AB’den uzaklaşmaya hazır olduğunu ileri sürerek, böyle bir durumda Kıbrıs konusunda bir “B Planının” bulunduğunu iddia etti.

Haberde, B planıyla Türkiye’nin KKTC’ye vilayet statüsü verebileceği ileri sürülüyor.

