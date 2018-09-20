KKTC'nin Girne kentinde lüks otelde yangın endişe yarattı (2)

YANGIN ELEKTRİK AKSAMINDAN ÇIKTI

Girne\'de bulunan beş yıldızlı Cratos Premium Hotel’in Coco Bongo adlı eğlence mekanda yer alan bungalow evlerde çıkan yangının, elektrik aksamından kaynaklandığı belirlendi. Can kaybı ve yaralanan olmayan yangınla ilgili otel yönetiminden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

\"19 Eylül 2019 saat 19.30 sularında kurumumuz bünyesinde işletilmekte olan Coco Bongo adasında elektrik şebekesi kaynaklı çıkan yangın, itfaiyemiz ve çalışanlarımızın başarılı operasyonu sayesinde kısa sürede söndürülmüştür. Herhangi bir can kaybı veya yaralanma yoktur. Geçmiş olsun dileklerini ileten ve bizi unutmayan tüm herkese teşekkür ediyoruz. Her zaman adada ilkleri gerçekleştiren Cratos Premium olarak sizlere en iyi şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz.\"