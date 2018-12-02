KKTC'nin dijital dönüşümü için iş birliği yapıldı

LEFKOŞA, (DHA)- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin dijitalleşmesi yolunda önemli bir kilometre taşı olan iyi niyet protokolü imzalandı. Turkcell’in adadaki iştiraki Kuzey Kıbrıs Turkcell ve teknoloji partneri Huawei, KKTC vatandaşları için gelişmiş iletişim teknolojilerine dayalı projeleri Lefkoşa’da hayata geçirecek.

Turkcell ve Çinli teknoloji şirketi Huawei’nin iş birliği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapıldı. KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Lefkoşa Türk Belediyesi ile Turkcell’in iştiraki Kuzey Kıbrıs Turkcell ve Huawei, KKTC’nin dijital dönüşümünde dönüm noktası oluşturacak iyi niyet protokolüne imza attı.

Düzenlenen protokol törenine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma BakanıTolga Atakan, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden ve Huawei Türkiye Genel Müdürü Li Shen katıldı.

1 Aralık’ta imzalanan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin dijital bir ülke olmasına önayak olacak protokole göre Kuzey Kıbrıs Turkcell, ilk olarak Lefkoşa’da yaşam kalitesini artıracak akıllı şehir çalışmaları kapsamında akıllı sinyalizasyon sistemi kuracak. Seçilecek pilot bölgede kullanıma sunulacak olan bu çözüm kapsamında sinyalizasyonda yapılacak iyileştirmeler ile vatandaşların trafikte geçirdikleri zaman azaltılacak. Bu ve benzeri projelerle şehirlerin dijital teknolojileri kullanarak akıllanması için kamu kurumları ve belediyeler ile işbirliği yapmak, Turkcell’in gelecek nesil iletişim teknolojilerinin toplumların hizmetine sunulması vizyonunun önemli bir parçasını oluşturuyor.

“DİJİTAL UYGULAMALARIN ÖNCÜSÜ ŞİRKET”

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden, günlük yaşamımızda teknolojinin gelişimini, dijitalleşmeyi birebir yaşadığımızı ve teknolojik uygulamaların, dijital uygulamaların her gün hayatımızda daha fazla yer ettiğini belirtti. Maden,“ Kuzey Kıbrıs Turkcell, dijital uygulamaların ve dijital dönüşümün öncüsü bir şirket olarak birçok uygulamasını öncelikli olarak Kuzey Kıbrıs\'ta başlattı” dedi.

İmzalanan Dijital Dönüşüm Protokolü için açıklamalarda bulunan Maden, sözlerine şöyle devam etti:

“İnsan hayatını kolaylaştıracak teknolojilerin geliştirilmesinde ve uygulanmasında en önde gelen teknoloji üreticisi Huawei ve dijitalleşmenin öncüsü pozisyonundaki dünyanın ilk dijital operatörü olan Turkcell’in uzmanları KKTC’de Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’mızın ve Lefkoşa Türk Belediyesi\'nin konuyla ilgili ekipleriyle birlikte çalışacaklar. KKTC’de dijital dönüşümle ilgili neler yapılabileceği, nasıl yapılabileceği ve hangi alanlarda bu dönüşümün öncelikli başlatılması gerektiğine dair çalışma yaparak bir yol haritası oluşturacaklar. Bugün bu karşılıklı işbirliğinin ve bu konuda bizim göstereceğimiz desteğin bir iyi niyet protokolünü imzalıyoruz. Bu iyi niyet protokolünün yanı sıra Bakanlığımızın ve Belediyemizin uygun görüp bize göstereceği bir kavşakta akıllı sinyalizasyon sistemini Huawei ve Turkcell olarak bizler ilk örnek uygulama olarak kuracağız. Bu dijital dönüşümün ilk harcı olacak, bu sistemi Huawei ve Turkcell olarak KKTC’de kurup Bakanlığımıza teslim edeceğiz. Bu çalışmayla da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapılacak dijital dönüşüm çalışmalarının bir altlığını oluşturmuş olacağız. İmzalanacak protokolün herkese hayırlı olmasını diliyorum.”

“KKTC’DE DE EN KISA ZAMANDA 4.5G’YE GEÇİLMELİ”

İmzalanan protokol töreninde konuşan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, “KKTC eğitim, sağlık ve turizmde müthiş potansiyeli olan bir ülke. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de müthiş bir dinamizm ve bilgi üretiliyor. Benim hayalimde KKTC’yi bir mobil yazılım fabrikası olarak görmek var. Burada büyük bir potansiyel var ve bizi bekliyor. Ancak bunun için Kıbrıs’ın yeni nesil iletişim teknolojileriyle altyapısını güçlendirmesi ve 4.5G’ye kavuşması gerekiyor. Dijital ekonominin bu altyapı olmadan büyümesine imkân yok. Birey olarak, şirket olarak, ülke olarak muhakkak dijitalleşmenin liderliğini yapmamız lazım. Geleceğin meslekleri datayı işlemek, analiz etmek ve buradan çıkan bilgilerle yeni işler kurmak olacak. Kıbrıs bunu dijitalleşmede atacağı adımlarla yakalamak zorunda. Biz de burada buna en iyi desteği vermeye hazırız. Sektörün önünü açacak adımlar aslında herkes için büyük faydalar sağlayacak. Yeni teknolojilerin adaya girmesiyle birlikte ekonomi gelişecek ve sonuçta bu işten KKTC halkı kazançlı çıkacak. Bugün burada imzaladığımız protokol ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Dijital Dönüşümü için ilk adımlardan birini attık. Bu protokol ile hayata geçirilecek projeler yeni nesil teknolojilerin kullanımının hayatları nasıl kolaylaştıracağını açıkça ortaya koyacak” dedi.

Huawei Türkiye Genel Müdürü Li Shen ise, “Huawei 2002 yılından beri Türkiye’de faaliyetlerini sürdürüyor. Türkiye ekonomisinin hızlı gelişmesinden güç alarak Türk hükümetinin ve telekom operatörlerinin tam destekleriyle Türkiye bilgi ve iletişim sektörünün ana sağlayıcılardan biri olduk. Bilgi ve iletişim sektörünün sürekli gelişmesini sağlayacak bir ekosistem oluşturmak için İstanbul’da bölgedeki iş ortaklarımıza açık olan Openlab’ı kurduk. Türkiye dijital ekonomisinin kalkınmasına ve hızla gelişmesine katkıda bulunmak istiyoruz. Hali hazırda, akıllı şehir ve dijital ekonomi, dünyadaki tüm hükümetler tarafından yeni ekonomi motoru olarak kabul edilmiştir. Dijital dönüşümü gerçekleştirmek için şehir ve ülkenin de akıllı olması gerekir” diye konuştu.

“DAHA VERİMLİ ŞEHİRLER FİBER OPTİK BAĞLANTILARLA GELECEK\"

İmza töreninde konuşan Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ise , “Lefkoşa Türk Belediyesi olarak 2025 yılında akıllı şehir uygulamalarımız ile iddialı bir konumda olmayı hedefliyoruz\" dedi.

Harmancı, sözlerine şöyle devam etti: \"Belediye olarak şu anda bazı teknolojik uygulamalar ile birlikte insanlarımızın hayatını kolaylaştıran uygulamalara geçiş sürecini başlattık. Son dönemde özellikle şehrimizin önemli noktalarında kurmuş olduğumuz Wi-Fi noktaları sadece insanların internette serbest dolaşımını değil, bize insan hareketlerinden kaynaklı veri analizi sağlamaya başladı. Bu bize insan davranışlarından yola çıkarak insan özelinde, insana uygun politikalar üretmemizi ve hayatlarını kolaylaştırmamızı sağlayacak. Bunun bir sonraki adımı yoğunluklu yerlerde akıllı otopark uygulamaları olacak. Ayrıca geliştirmekte olduğumuz toplum merkezinde çocuklara, gençlere yazılım eğitimi vermeyi planlıyoruz. Şehirlerin önemli altyapılarından birini oluşturan fiber optik bağlantılar daha verimli şehirler yaratmamıza olanak tanıyacak. Akıllı şehirler yasalarımızı da buna entegre hale getirmek zorundayız. Biz hedeflerimizi çok yukarıya koyarken, bunu geride kalmış Belediyeler yasası ile gerçekleştiremeyiz. Günümüz şartlarına uygun yasal altyapıların da belediyelere bu doğrultuda sağlanması gerekiyor. Datayı hayatımızın önemli bir parçası haline getirebilmek için yasal altyapımızı da buna uygun hale getirmek zorundayız.”

“DİJİTAL DÖNÜŞÜM İÇİN ÖDEVLERİMİZİ YERİNE GETİRMELİYİZ\"

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ise, “Ülke olarak üzerimize düşen ödevleri yerine getirirsek, dijital dönüşümde hak ettiğimiz noktaya da bir an önce ulaşabiliriz. Özellikle geride bıraktığımız süreç içerisinde yasalaşan teknopark ve AR-GE merkezlerinin 2019 yılında hayata geçmesiyle beraber yazılım anlamında, aplikasyon üretim noktasında KKTC’nin dijital dönüşümüne ciddi anlamda katkı sağlamak için önemli bir mesafe kat etmiş olacağız. 2020 yılında akıllı şehirler, akıllı yönetim, akıllı yaşam global pazar değeri 400 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Bu çok ciddi bir rakam ve bu büyük yapının içerisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de kendi çapında bundan pay alabilmesini hedefliyoruz. Bugün burada attığımız imzayla ve 2019 yılı içerisinde son aşamaya gelecek olan E-Devlet yapılanmasının da hizmete girmesiyle beraber dijital dönüşüm noktasında ciddi bir ivme yakalayacağımızı umuyorum” dedi.