KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özyiğit: Rejim tartışması yapmamız gerekiyor

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nde (KKTC) iktidarın ortağı Toplumlu Demokrasi Partisi Genel Başkanı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, \"Bir rejim tartışması yapmamız gerekiyor\" dedi.

Toplumlu Demokrasi Partisi Genel Başkanı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İşletme ve Ekonomi Fakültesi ile Dr. Fazıl Küçük Vakfı işbirliğinde düzenlenen \'KKTC’de İdeal Yönetim Sistemi Tartışması\' çalıştayına katıldı. Özyiğit, buradaki konuşmasında, KKTC\'de bir vesayet rejimi olduğunu öne sürdü. Özyiğit, \"İstesek de istemesek de uluslararası hukuka göre burada bir alt rejim vardır. Bize düşen görev, kendi ayakları üzerinde duran sivil demokratik rejimi konuşmak değil midir?\" dedi.

KKTC Anayasası\'nda yer alan \'geçici\' 10\'uncu maddenin kaldırılması gerektiğini söyleyen Özyiğit, \"Anayasanın geçici 10\'uncu Maddesinin kaldırılması, bir vesayet rejiminin sonlandırılması ile bir rejim tartışması yapmamız gerekiyor\" diye konuştu.

Geçici 10\'uncu madde, Kıbrıs\'ta ateşkes koşulları sürdüğü sürece, KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı\'nın Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı\'na bağlı olmasını öngörüyor.

Özyiğit\'in açıklamalarına KKTC Başbakanı Erhürman ile Maliye Bakanı Denktaş, bu gibi açıklamaların doğru olmadığını belirterek, tepki gösterdi.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Tufan Erhürman ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş da katıldığı, ABD, Türkiye, İtalya gibi ülkelerin yanı sıra KKTC’den uzmanların da konuşma yapacağı çalıştay, iki gün sürecek.



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