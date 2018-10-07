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KKTC'li vekilden beyzbol sopalı protesto

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA) - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Halkın Partisi Lefkoşa Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, ülkede son dönemde yaşanan şiddet olaylarını beyzbol sopasıyla protesto etti

07 Ekim 2018 17:19

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA) - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nde (KKTC), Halkın Partisi Lefkoşa Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, ülkede son dönemde yaşanan şiddet olaylarını beyzbol sopasıyla protesto etti.
Halkın Partisi Lefkoşa Milletvekili Manavoğlu, sosyal medyadan aracında taşıdığı beyzbol sopasının fotoğrafını paylaşarak, \'Evet, önlemimi aldım. Kış geldi, günler kısaldı. Gittiğim yerlerde daha güvende olmak için önlemimi aldım\' diye yazdı. Ülkede son dönemde yaşanan şiddet olaylarını protesto ettiğini belirten Manavoğlu, güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini vurguladı. Manavoğlu, \'Eğer bu gidişi tersine çevirecek önlemleri hızlandırmazsak bir sonraki adım, vatandaşın kendi adaletini kendinin uygulaması olacak\' dedi. 

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