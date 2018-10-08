KKTC'li milletvekili: Rumlar, 10 sene sonra Türkiye ile komşu olacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) iktidardaki Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP) milletvekili Doğuş Derya, "KKTC'deki demografik yapı son 10 yıl içerisinde değişti. Kıbrıslı Rumlar, 10 sene sonra Türkiye ile komşu olacak. Müzakere edecek Kıbrıslı Türk bulamayacak" dedi.

Rum Fileleftheros gazetesine konuşan CTP Milletvekili Doğuş Derya, Kıbrıslı Türklerin çoğunluğunun yeniden birleşmiş bir adada yaşamayı tercih ettiğini söyledi.

"En iyi çözüm"

Doğuş Derya, "Her ne kadar yeniden birleşme Kıbrıslı Türkleri korkutsa ve endişelendirse de iki toplumun siyasi eşitliğine dayalı, iki toplumlu ve iki kesimli federal çözümün, en iyi çözüm olduğuna inanmaya devam ettiklerini" belirtti.



Kıbrıslı Türklerin 50 yıldır uluslararası izolasyon ve ambargo şartlarında yaşadığı için Türkiye'ye ekonomik bağımlılığın arttığını kaydeden Derya, siyasi bağımlılığın ve kültürel asimilasyonun da bu durumla birlikte geldiğini ifade etti.