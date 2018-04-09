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KKTC'li aday, Yunanistan'ın oyu ile seçildi

Sefa KARAHASAN/ LEFKOŞA, (DHA)- AZERBAYCAN'ın Başkanlığı'nı yaptığı Dünya Sağlık Konseyi Başkan Yardımcılığı'na Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Ahmet Savaşan seçildi

09 Nisan 2018 17:17

Sefa KARAHASAN/ LEFKOŞA, (DHA)- AZERBAYCAN\'ın Başkanlığı\'nı yaptığı Dünya Sağlık Konseyi Başkan Yardımcılığı\'na Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nden Ahmet Savaşan seçildi. Savaşan\'ın Başkan yardımcılığı seçilmesinde Yunanistan\'ın  \"olumlu oy\" kullanması dikkat çekti. 
Dünya Sağlık Konseyi genel kurulu önceki gün Antalya\'da yapıldı. KKTC Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu\'nun onur konuğu olarak katıldığı kurula, 38 ülkeden 47 delege katıldı. Yapılan seçimlerde Başkanlığa Azerbaycan\'dan Rusyan Guliyev seçildi. Genel Sekreterlik görevine ise Yunanistan\'dan Constantine Constantinides seçildi.
Yunanistan temsilcisi, başkan yardımcılığı seçimlerinde ise çarpıcı bir adım attı ve KKTC\'yi temsilen aday olan Ahmet Savaşan\'ın adaylığına \'evet\' dedi.
BAKAN TEŞEKKÜR ETTİ
Kurulda bir konuşma yapan KKTC Turizm Bakanı Ataoğlu da, \"Dünya sağlık turizmini şekillendirecek Dünya Konseyi\'nin Başkan yardımcılığının KKTC’ye verilmesinde bütün delegelerin olumlu oy kullanmasına\" teşekkür etti. Ataoğlu, \"Bu oylamayla elde edilen başarının tarihi önemi bulunduğunu\" söyledi. Savaşan da, “Amacımız Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Başkanlığı\'nı 2020 yılında Kuzey Kıbrıs’a alarak Dünya Sağlık Turizmi Forumu’na ev sahipliği yapmaktır” dedi. Guliyev de, “Dünya Sağlık Turizmi politikalarına yön veren böylesi önemli bir uluslararası platformda Kuzey Kıbrıs’ın başkan yardımcılığı görevini üstlenmesinden büyük bir mutluluk duyuyoruz\" dedi.

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