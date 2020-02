KKTCELL'den iletişim desteği

LEFKOŞA, (DHA)- KKTCELL, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşanan sel felaketinden dolayı tüm müşterilerine iletişim desteği sağladığını duyurdu. Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden, “Yaşanan felaketin yaralarını ülke olarak hep birlikte sarmak için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

KKTC’yi iki gündür etkisi altına alarak can ve mal kayıplarına neden olan olumsuz hava koşulları etkisini sürdürmeye devam ediyor. Devletin tüm birimlerinin seferber olduğu, kriz masalarının oluşturulduğu adada Kuzey Kıbrıs Turkcell de iletişim alanında destek sağladı. Tüm müşterilerine ücretsiz olarak her yöne 100 dakikalık görüşme yükleyen Kuzey Kıbrıs Turkcell bu felaketin bir daha yaşanmamasını diledi.

“İLETİŞİMİMİZ KESİNTİSİZ OLARAK DEVAM ETMİŞTİR”

Hava muhalefeti nedeni ile giderek doğal felakete dönüşen şiddetli yağış ve fırtına büyük üzüntü yaratırken Kuzey Kıbrıs Turkcell tüm müşterilerine iletişim desteği sağladığını duyurdu. Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden konuyla ilgili yaptığı açıklamada yaşananlardan dolayı çok üzgün olduğunu dile getirdi.

Felakette hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve sabırlar dileyen Maden, sözlerine şöyle devam etti:

“Gerek devletimizin çeşitli birimlerinin, belediyelerin, sivil toplum örgütlerinin gerekse gönüllü vatandaşların yoğun bir şekilde çalıştığı kötü hava koşullarında bizler de Kuzey Kıbrıs Turkcell ailesi olarak halkımızın iletişiminin kesilmemesi için aynı şekilde çalıştık. Bunun için 7/24 sahalarda olan teknik ekiplerimiz sayesinde zorlu koşullara, elektrik kesintilerinden dolayı istasyonlarımızdaki kesintilere, arızalara rağmen anında müdahaleler ile çözüm sağladık. Hem GSM hem de ev internetinde her şeye rağmen müşterilerimize kesinti yaşatmadık. Bunun yanında bu olayların bir daha yaşanmamasını ümit ederek, yaşanması durumuna karşı tüm müşterilerimizin kullanabilmesi için herkesin hattına KKTC içinde kullanılabileceği her yöne 100 dakika tanımladık. Dijital bir operatör olan Turkcell’in BiP uygulaması ile de müşterilerimizin her zaman internet kotalarından düşmeden görüntülü ve sesli görüşme yapabileceğini de hatırlatmak isterim. Dilerim ki bir daha böyle bir durum yaşanmaz, kimse mahsur kalmaz, kimsenin hayati tehlikesi bulunmaz ve bu kullanımlara da gerek duyulmaz.”

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden, konuya ilişkin açıklamasında son olarak ülkenin çok zor günlerden geçmekte olduğunu, böylesi zor günlerde toplumsal dayanışma ruhunun güçlü olması gerektiğine de vurgu yaptı. Maden, Kuzey Kıbrıs Turkcell ailesi olarak yaşanan kayıplardan dolayı büyük üzüntü duyduklarını tekrarlayarak tüm ülkeye geçmiş olsun dileklerinde bulundu.