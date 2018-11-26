KKTCELL, yeni numara serisini kullanıma açtı

LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Turkcell, yaklaşık 20 yıldır kullandığı 0533’lü koduna ek olarak yeni bir kod ile müşterilerine hizmet vermeye başladı. Turkcell 0539’la başlayan yeni numara serisini müşterilerinin kullanımına açtı.

Kuzey Kıbrıs Turkcell, 2010 yılında satışa sunduğu 0533 82x xxxx serisinden yaklaşık 8 sene sonra yeni bir alan kodu olan 0539 ile arzu edenlere numara seçimi yapma olanağı sağlıyor. Numara havuzunu genişleten Kuzey Kıbrıs Turkcell dileyenlere kendi özel numaralarını seçebilme fırsatı da tanımış oluyor.

BİNLERCE NUMARA ARASINDAN SEÇME ŞANSI

Kuzey Kıbrıs Turkcell yıllardır 0533 ile başlayan Turkcell hatlarının artık 0539 ile de başlayabileceğini açıkladı. Bu seri ile binlerce telefon numarasının satışa sunulduğunu açıklayan Kuzey Kıbrıs Turkcell yetkilileri ihtiyaca göre bunun devam edeceğini ve artan bu ihtiyacın karşılanacağını belirtti.

Serinin 0539 10x xxxx ile başlayan numaralardan oluştuğunu vurgulayan yetkililer hem kurumsal, hem de bireysel hat kullanan herkesin kendisi için özel herhangi bir numarayı seçebileceğini açıkladı.

Yeni seriden numara sahibi olmak isteyen kişilerin Kuzey Kıbrıs Turkcell İletişim Merkezleri veya Yetkili Satış Noktaları’nı ziyaret edebileceği, dileyen kişilerin de Kuzey Kıbrıs Turkcell Çağrı Merkezi’ne ulaşıp taleplerini ileterek yeni numaralarına sahip olabileceği vurgulandı.