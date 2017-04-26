KKTC'den Yiğit Bulut'a tepki: Ciddiye almamakla birlikte...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un “KKTC Türkiye’nin denizaşırı bir vilayetidir. Bir plakası olur, bir valisi olur. Orada bir Cumhurbaşkanı, orada bir Başbakan, orada bir Meclis var ve bunun masraflarını Türkiye ödüyor sonuçta” ifadesine tepki gösterdi. Bulut'un ilgili ifadesini "yakışıksız" olarak nitelendiren Burcu, “Yiğit Bulut’un bilgi hatalarıyla dolu gayrı ciddi açıklamalarını ciddiye almaya değer bulmamakla birlikte, taşıdığı sıfat dikkate alındığında, görmezden gelinip geçiştirilemeyeceği aşikârdır" diye konuştu.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre; Burcu, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Hedefimiz Türkiye’nin de destek verdiği resmi tezimiz olan eşitliğimizi, özgürlüğümüzü ve güvenliğimizi sağlayacak iki kurucu devlet esasına dayalı, iki toplumlu federal bir Kıbrıs’ı ortaya çıkarmaktır. Bizim dışımızdaki nedenlerle bunu sağlamak mümkün olmuyorsa, kuşkusuz ki KKTC kendini geliştirerek yoluna devam edecektir.”

"Denizaşırı vilayet değil, iki dost ülke"

KKTC’nin bugüne kadar kendi kendine yeterli hale gelememesinin üzüntü kaynağı olduğunu belirten Burcu, şunları söyledi:

“Fakat bu yetersizliği gerekçe göstererek, ‘KKTC’nin Türkiye Cumhuriyeti’nin deniz aşırı bir vilayeti olduğunu’ söylemek Kıbrıs Türk halkını yaralayan, kabul edilemez bir durumdur. ‘Deniz aşırı vilayet’ tanımı, çağdaş Türkiye’nin misak-ı milli anlayışında yeri olmayan, Osmanlı tarihinin derinliklerinde kalmış, köhnemiş ve geçersiz bir kavramdır. KKTC-Türkiye Cumhuriyeti ilişkileri, ‘deniz aşırı vilayet’ çerçevesinde değil, iki dost ve kardeş ülke esası temelinde geliştirilmelidir.”

Burcu, resmi sıfat sahibi kişilerin, aralarında kültürel ve tarihsel bağlar olan iki ülkenin dayanışma ve kardeşlik duygularını zedeleyecek sorumsuz söylemlerden uzak durmasının bir zorunluluk olduğunu kaydetti. Yiğit bulutun Kıbrıs Türk toplumuna yönelik sözleri sosyal medyadan da KKTC’de yaşayan vatandaşlar tarafından büyük eleştiriye neden oldu.