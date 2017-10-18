KKTC'den 'yaz saati' kararı

Bakanlar Kurulu’nun 2016 yılında kış saatine geçmeme kararı alması sonrasında geçen yıl Türkiye ile paralel bir şekilde yaz saati uygulamasını sürdüren KKTC hükümeti, bu yıl uzun tartışmaların ardından kış saatine geçme kararı aldı. KKTC’de saatler 29 Ekim’den itibaren bir saat geri alınacak.

Hürriyet'ten Onur Bilgen'nin haberine göre, Türkiye ile saatler konusunda eşgüdümlü hareket eden KKTC hükümetinin kararı sürpriz oldu. Hükümet, muhalefet partileri ve sendikaların yoğun eleştirilerine neden olan yaz saati uygulamasını, “Ulaşım başta olmak üzere tek bağlantımız Türkiye. Aynı saat dilimini kullanmamız doğal ihtiyaç” diye savunuyordu. Muhalefet partileri ise, İngiltere ile aynı saat sisteminin uygulanacağına atıfta bulunan eski bir yasayı örnek gösteriyordu.

Uçaklar aynı saat kalkıp aynı saat inecek

KKTC’nin kış saatine geçmesi, Türkiye ile yapılan uçak seferleri başta olmak üzere ulaşım sektörünü etkileyecek. KKTC’den Türkiye’ye yönelik uçuşlar ortalama bir saat 15 dakika sürüyor. Saatlerin Ada’da bir saat geri alınmasıyla, Türkiye saati ile kalkan bir uçak, aynı saatte Lefkoşa’da olacak. KKTC’de mesai ve okul başlangıç saatlerinin de yeni saatlere göre düzenlenmesi gerekiyor.

KKTC’nin geçen yıl Kıbrıs Rum yönetimiyle aynı Ada’yı paylaşmasına rağmen farklı saat dilimleri kullanması, uluslararası medyanın da dikkatini çekmiş, “Saatler konusunda da bölündüler, bir adım ötede bir saat ileri” yorum haberlerine konu olmuştu.