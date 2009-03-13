KKTC'den Türkiye'ye uçmak artık daha kolay

KKTC Ercan Havaalanı'ndan Türkiye'ye yapılan seferlerde uçuş noktalarının sayısı 11'e yükseldi.



Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:



"Ercan Havaalanı'ndan gerçekleştirilen uçuş noktalarının sayısı 6 yılda 4'ten 11'e ulaştı. THY, Atlasjet, Pegasus ve KKTC Havayolları tarafından düzenlenen seferler, İstanbul Atatürk Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı, Ankara, İzmir, Trabzon, Adana, Gaziantep, Hatay, Bodrum, Antalya ve Dalaman ile Ercan Havaalanı arasında karşılıklı gerçekleştiriliyor."

