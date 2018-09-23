KKTC'den Alman sanatçıların engellenmesine sert tepki

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, \'Kuzey Kıbrıs Uluslararası Müzik Festivali\'ne katılacaklarını açıklayan Rum senfoni orkestrasında görevli Alman müzisyen Jens Georg Bachmann ve orkestra lideri Wolfgang Schroeder\'in, \"Festivale katılırsanız işten atılırsınız, Kıbrıs\'ta iş yapamazsınız\" denilerek tehdit edilmesine sert tepki gösterdi.

Rum Kesimi\'ndeki senfoni orkestrasında görevli Alman müzisyen Jens Georg Bachmann ve orkestra lideri Wolfgang Schroeder\'in, KKTC\'de Cumhurbaşkanlığı himayesinde başlayan 16\'ncı Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali kapsamında 8 Ekim\'de sahneye çıkacağı bildirildi. Alman müzisyenlerin KKTC\'deki festivale katılacak olması Güney Kıbrıs Rum Kesimi\'nde tartışma yarattı.

\'DERHAL GÖREVDEN ALIN\'

EDEK partisi milletvekili Costis Efstathiou, konserin kabul edilemez olduğunu söyledi. Efstathiou, \"Bu sanatçıların paralarını biz ödüyoruz\" diyerek konserin engellenmesi çağrısı yaptı. Yeşiller Milletvekili Giorgos Perdikis, müzisyenlerin derhal görevden alınması çağrısı yaparken, Rum Dışişleri Bakanlığı da olaya müdahil oldu ve sorunun çözülmesi talimatı verdi. Tartışmalar üzerine Kıbrıs Rum Senfoni Orkestrası yönetimi, 2 müzisyeni toplantıya çağırdı. Sanatçıların, kendilerinden izin almadığını açıklayan yönetim, \'gereğinin yapılacağı\' mesajı verdi.

ALMAN MÜZİSYENLER AZARLANDI

Orkestra yönetimi de Alman müzisyenler Jens Georg Bachmann ve Wolfgang Schroeder\'e, \"Neden izin almadan böyle bir etkinliğe katılma kararı aldınız? Bu kabul edilemez, derhal etkinliğe gitmekten vazgeçin, işten atılırsınız\" diyerek tepki gösterdi. Müzisyenler ise \"Bizler, festivalin KKTC liderliğinin düzenlediği bir etkinlik olduğunu bilmiyorduk\" savunması yaptı.

Toplantıdan sonra açıklama yapan Alman müzisyenler, festivale katılmayacaklarını, üzgün olduklarını belirtti. Rum milletvekili Costis Efstathiou da müzisyenleri karar nedeniyle kutladığını söyledi.

ÖZERSOY, DHA\'YA KONUŞTU

Bazı temaslarda bulunmak için ABD\'ye giderken uçakta Demirören Haber Ajansı\'na (DHA) konuşan KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, \"Biz Kıbrıs Rum tarafında bir zihniyet değişimine ihtiyaç var derken, başka pek çok şey yanında işte tam da bu tür tavırların değişmesi gerektiğini kastediyoruz\" dedi.

\"Burada aslında benim asıl merak ettiğim şey şudur; Kıbrıs Türkünü nefes alamayacağı şekilde hapsetmeye dönük bu köhne zihniyeti Kıbrıs Rum toplumu da onaylıyor mu?\" diye konuşan Özersay, \"Eğer onaylamıyorlarsa o zaman seslerini çıkarmaları gerekir. Yok eğer bize karşı bu akıl dışı tavrı Rum liderliği yanında Rum toplumu da onaylıyorsa, o zaman zaten müzakere etmeye, yeni bir ortaklık kurmak için canımızı yemeye gerek yok\" diye konuştu.

\'BM NEDEN YAZMIYOR?\'

Ada\'da ortaklık duygusunun bu tavırlar nedeniyle yok olduğuna işaret eden Özersay şöyle konuştu:

\"Bir yandan iki toplum arasındaki ilişkilerin gelişmesini desteklediğinizi söyleyeceksiniz, sonra dönüp bir müzik festivalindeki etkinliği önlemeye çalışacaksınız. Ne için, bu size niye dokunur? Bu kendi içinde çelişkili ve samimiyetsiz bir yaklaşımdır. BM raporları yazılırken nedense bunlar görülmüyor, kayda geçirilmiyor, bunlara dikkat çekilmiyor. Oysa insanları yıldıran, yoran ve yeni bir ortaklık çabası açısından umutsuzluk yaratan asıl unsurlar işte bu tür tavırlardır.\"

CUMHURBAŞKANLIĞI: KABUL EDİLEMEZ

KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu da, sanatçıları engellenmesini doğru bulmadıklarını kaydetti. Müziğin de sanat gibi, spor gibi insanları birleştirdiğine dikkat çeken Burcu, \"İnsanların kaynaşmasını engelleyici tutumlar hoş değil. Doğru bir yaklaşım değil\" dedi.

FAZIL SAY DA KONSER VERECEK

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nin düzenlediği 16\'ncı Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali ise Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı\'nın katılımı ile başladı. Festivalde, dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, 30 Eylül\'de Salamis Antik Tiyatro\'da sanatseverlerle buluşacak.

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