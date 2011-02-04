-KKTC'DEKİ TÜRKİYE KARŞITI GÖSTERİLERE TEPKİ HATAY (A.A) - 04.02.2011 - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hamza Ersan Saner, geçtiğimiz günlerde KKTC'de yapılan Türkiye karşıtı eylemlerin kabul edilemez olduğunu söyledi. KKTC'de yapılacak bir hava alanı modeli için incelemelerde bulunmak üzere geldiği Hatay'da, Vali Mehmet Celalettin Lekesiz'i makamında ziyaret eden Saner, gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Saner, geçtiğimiz günlerde KKTC'de bir grup tarafından yapılan Türkiye karşıtı gösterilerin kabul edilemez olduğunu belirterek, ''Bizler yıllardır, Türkiye Cumhuriyeti'yle anavatan-yavru vatan ilişkilerini en yüksek düzeyde tutmak için çaba sarf ediyoruz. Bu çabamızdan tek bir adım geri atmamız mümkün değildir. Dolayısıyla da bu tür hareketlerde bulunan o bir kaç kişiyi şiddetle kınıyorum'' dedi. Gazetecilerin KKTC'ye geçişlerde kan bağı uygulamasının yapılıp yapılmadığı sorusuna da cevap veren Saner, böyle bir şeyin söz konusu olmadığını, adaya gelen her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının kimlikle rahatlıkla girip çıkabildiğini ve 3 ay süreyle kalabildiğini kaydetti. Hatay Valisi Mehmet Celalettin Lekesiz de Bakan Saner'i tarih, barış ve kültür kenti olan Hatay'da görmekten dolayı mutlu olduğunu söyledi. Hatay havaalanı hakkında Bakan Saner'e bilgi veren Vali Lekesiz, 2007 yılında açılan havaalanının 2009 yılı içerisinde Türkiye'de en fazla büyüyen havaalanı olduğunu belirtti. Lekesiz, havaalanının yeni terminal binasının tamamlanmasıyla birlikte hızla büyümeye devam edeceğini vurguladı. Ziyarette Vali Lekesiz, Saner'e anı tabağı hediye etti.