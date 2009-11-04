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Yaşam

KKTC'deki mülkler için Türkiye'ye 400 milyar dolarlık dava

ABD'de KKTC'de mülklere ilişkin olarak Türkiye aleyhinde 400 milyar dolarlık dava açıldı.

04 Kasım 2009 02:00

ABD'de KKTC'de mülklere ilişkin olarak Türkiye aleyhinde 400 milyar dolarlık dava açıldı. Class Action isimli Amerikalı bir grup, KKTC'de mülk bulunanların mülklerini kullanmadığı gerekçesiyle Türkiye'ye 400 milyar dolarlık hukuk davası açtı.

AB Haber'e göre, konuya ilişkin olarak Washington'da yayımlanan bir basın bildirisinde, 19 Ekim'de Türkiye aleyhine, Kıbrıs'ın kuzeyindeki mülklerini kullanma hakkından yoksun olan binlerce mülk sahibiyle ilgili Class Action tarafından bir dava açıldığı" belirtildi.

Bildiride, "Mülklerin kullanımından mahrum edilmenin, 1974'te Kıbrıs Cumhuriyeti'nin yüzde 40'nın müdahale sonucu gasp edilmesiyle başladığı ve bugüne kadar devam ettiği" savunuldu.

"Son günlerde ortaya çıkarılan sivillere ve diğerlerine ait toplu öldürmelerin uluslararası toplum tarafından kınandığı, Türkiye'nin modern toplumla işbirliği yapmadığı" iddia edilen bildiride, "Maalesef Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türk askerlerinin mevcudiyeti vasıtasıyla KKTC'yle işbirliği halinde müessif tavrı devam ediyor" savına da yer verildi.

Hukuk davasında yerlerini terk etmeye zorlanan yaklaşık 200,000 göçmen ve diğerlerinin mülklerini kullanmaktan mahrum edilmelerinin bedelini ödemesi isteniyor.

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