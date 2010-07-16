-KKTC'DEKİ KUTLAMALARA ÜST DÜZEY KATILIM LEFKOŞA (A.A) - 16.07.2010 - Kıbrıs Türk halkını katliamlardan kurtaran, barış ve özgürlüğe kavuşturan 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı'nın 36. yıl dönümü kutlamalarına Türkiye, bu yıl da en üst düzeyde katılacak. Kıbrıs Türk halkının Barış ve Özgürlük Bayramı olarak kutladığı bu yılki 20 Temmuz törenlerinde Cumhurbaşkanlığı'nı Genel Sekreter Mustafa İsen, hükümeti Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek başkanlığındaki heyetler temsil edecek. TBMM'yi temsilen bir heyet ile ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da kutlamalar için KKTC'ye gelecek. -HEYETLERİN KKTC'YE GELİŞİ- TBMM heyeti pazar günü saat 15.10'da tarifeli sefer ile Ercan Havaalanı'na gelecek ve aynı gün devlet ile hükümet yetkilileri tarafından kabul edilecek. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri İsen ile Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Çiçek de aynı gün saat 23.00'de Ercan Havaalanı'na gelecekler. -19 TEMMUZ PAZARTESİ GÜNÜNÜN PROGRAMI- Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri İsen ile Başbakan Yardımcısı Çiçek, 19 Temmuz Pazartesi günü devlet ve hükümet yetkililerini ziyaretlerinin ardından saat 11.00'de Lefkoşa'da Golden Tulip Otel'de düzenlenecek TÜRKSAV Ödül Töreni'ne katılacaklar. Törende TBMM heyeti de bulunacak. Saat 15.00'de Anadolu Üniversitesi Toplantı Salonunda düzenlenecek ''KKTC'nin Su İhtiyacının Karşılanmasına İlişkin Hükümetlerarası Çerçeve Antlaşması İmza Töreni''ne katılacak İsen, Çiçek ve TBMM heyeti, saat 18.00'den itibaren yarım saat ara ile Lefkoşa Atatürk Anıtı, Dr. Fazıl Küçük Anıt Mezarı ile Boğaz Şehitliği'ndeki törenlere katılacak. Saat 19.30'da yapılacak Girne Kara Park Otel'in temel atma töreninde de bulunacak olan İsen, Çiçek ve TBMM heyeti, 20.00'de Cumhuriyet Meclisi Başkanı Hasan Bozer'in Girne'de Malpas Otel'de vereceği resepsiyonda yer alacak. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Çiçek ile TBMM heyeti ayrıca saat 16.15'de Lefkoşa-Güzelyurt Yolu III. Etap Açılış törenine katılacak. -20 TEMMUZ KUTLAMALARI- İsen, Çiçek ve TBMM heyeti, 20 Temmuz Salı günü ise saat 09.30'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'ndaki geçit törenine iştirak edecek. Saat 11.45'de Yakındoğu Üniversitesi (YDÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Açılış Töreni'nde hazır bulunacak konuklar, daha sonra KKTC Başbakanı İrsen Küçük'ün Lefkoşa'da vereceği öğle yemeğine katılacaklar. Çiçek ile TBMM heyeti, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Spor Salonu açılış töreninden sonra Girne'ye geçerek, Girne Çevre Yolu açılışında hazır bulunacak, saat 16.45'de Cratos Premium Otel'in açılış törenine katılacak. Heyet, saat 18.00'de Girne Dome Otel'den Türk Yıldızları akrotim gösterisini seyrettikten sonra Cratos Otel'de 19.30'da Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun vereceği resepsiyona gidecek. İsen ile Çiçek 21 Temmuz Çarşamba günü saat 07.00'de, TBMM heyeti saat 20.45'de KKTC'den ayrılacak.