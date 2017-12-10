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KKTC'deki kongreye çağrı

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA) - ZİRAAT Mühendisleri Odası (ZMO) Genel Başkan Özden Güngör, Uluslararası Ziraat ve Biyosistem Mühendisliği Komisyonu (CIGR) tarafından KKTC'de yapılacak 'Uluslararası Tarım Makinaları ve Biyosistem Mühendisliği Kongresi'ne katıl

10 Aralık 2017 12:44

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA) - ZİRAAT Mühendisleri Odası (ZMO) Genel Başkan Özden Güngör, Uluslararası Ziraat ve Biyosistem Mühendisliği Komisyonu (CIGR) tarafından KKTC\'de yapılacak \'Uluslararası Tarım Makinaları ve Biyosistem Mühendisliği Kongresi\'ne katılım çağrısı yaptı.
CGIR tarafından 4 yılda bir gerçekleştirilen uluslararası kongrenin 2014\'te Çin\'de yapıldığını anlatan ZMO Başkanı Güngör, \"ZMO, CGIR\'a üye bir kurum. Yapılan uluslararası kongreler de çok önemli. 4 yılda bir dünyadaki tarım, sulama ve biyosistemle ilgili tüm gelişmeleri bu kongrelerde değerlendiriyoruz. Dünyanın saygın üniversitelerinden öğretim üyeleri, kamu ve özel sektör temsilcileri burada buluşuyor. Ağırlıklı olarak akademisyenler ilgi gösteriyor. 2014\'te Çin\'de yapılan kongreye yaklaşık 2 bin kişi katıldı\" dedi.
\'TÜRKİYE YERİNE KKTC\'
Önümüzdeki yıl 19\'uncusu düzenlenecek \'Uluslararası Tarım Makinaları ve Biyosistem Mühendisliği Kongresi\'nin Türkiye\'de yapılması için ZMO olarak başvurduklarını ve 22-25 Nisan 2018 tarihleri arasında Antalya Belek\'te yapılmasına tüm ülkelerin onay verdiğini bildiren Özden Güngör, şunları kaydetti:
\"Kongrenin ilk kez Türkiye\'de gerçekleşmesi için ev sahibi olarak hazırlıklarımızı başlatmıştık. Antalya\'da yapılacak kongrenin yer ve konaklama bilgilerini CGIR aracılığıyla duyurduk. Ancak ağırlıklı olarak Avrupa ve ABD\'deki bazı üniversiteler bize güvenlikle ilgili yazılar gönderip yerin değiştirilmesini istedi. Ev sahibi olarak bizden kongrenin Türkiye dışında başka bir ülkede yapılmasını talep ettiler. Biz de alternatif olarak aynı tarihlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nde Girne\'de yapmayı önerdik ve kabul edildi. İlgili herkesi ZMO olarak Ege Üniversitesi ile Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojisi Mühendisliği Bölümü ev sahipliğinde yapılacak kongreye bekliyoruz.\"

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