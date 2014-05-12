KKTC'deki Ermeniler'den 50 yıl sonra ilk ayin

Ermeniler, 50 yıl sonra ilk kez Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Ermeni Kilisesi'nde ayin düzendi. Ayini Başpiskopos Varoujan Hergelian yönetti.

Yaklaşık 500 kişinin yer aldığı ayinde, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Lisa Buttenheim, Hala Sultan Cami İmamı Şevket Alemdar ve bazı büyükelçiler de bulundu.

Ayine katılan Ermeni asıllı Gora Terziyan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 50 yılın ardından Ermeni Kilisesi’nde tekrar ayin yapılmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirterek "Kilisenin etrafında bulunan okullarda okudum. Buralar bizim evimizdi. Evimize geldik" diye konuştu.

Terziyan, bu tür gelişmelerin adada sağlanacak barış sürecine de katkı sağlamasını temenni ettiğini söyledi.

Yunan asıllı Güla Kasabiyan da bugünün ayrı bir anlamı olduğunu, hem kendileri için hem de Ermeniler için "güzel bir gün yaşadıklarını" dile getirdi. Ayinin yıllar sonra tekrar yapılmasının problemlerin çözülebileceğinin bir kanıtı olduğunu söyleyen Kasabiyan, "Barış için daima ileri bakmalıyız" diye konuştu.

Ayinin yapıldığı Ermeni Kilisesi, Osmanlı döneminde Ermenilere tahsis edilmiş, 1964 yılında ise Ermeniler tarafından terk edilmişti. Bu tarihten sonra harap hale gelen kilise , 2010 yılında tekrar restore edildi.