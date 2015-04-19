KKTC'deki cumhurbaşkanlığı seçimleri sona erdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bugün gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçiminde oy verme işlemi sona erdi. Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, yüzde 62,3 katılım oranıyla bu seçimin cumhurbaşkanlığı seçimlerinde görülen en düşük katılım oranına sahip olduğu olduğu ifade edildi.

Oyların yüzde 33,81'i sayıldı. YSK'dan açıklanan kesin olmayan ilk sonuçlara göre mevcut Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu önde. İkinci sırada ise Mustafa Akıncı yer alıyor.

Seçimde beşi bağımsız yedi aday yarışıyor. Adayların cumhurbaşkanı seçilebilmesi için oyların yüzde 50'sinden bir fazlasını alması gerekiyor. Adaylardan hiçbiri bu oy oranına ulaşamazsa seçim ikinci tura kalacak ve 26 Nisan Pazar günü en çok oyu alan iki aday arasında yeniden seçim yapılacak.

Seçimlerde, iki partinin desteğini alan Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve bir dönem Kıbrıs müzakerelerinde Türk tarafının müzakerecisi olan Kudret Özersay bağımsız, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber de Cumhuriyetçi Türk Partisi-Ulusal Güçler'in (CTP-UG) adayı olarak yarışıyor. Mustafa Onurer seçimlere Kıbrıs Sosyalist Partisi'nden, Mustafa Ulaş, Mustafa Akıncı ve Arif Salih Kırdağ da bağımsız aday olarak girdi

Seçim Yasası uyarınca saat 19.00'a kadar seçim sonuçlarına ilişkin yayın yapılamayacak, 19.00-21.00 arasında ise Yüksek Seçim Kurulundan alınacak sonuçlar duyurulabilecek. Yayın yasağı 21.00'den sonra kalkacak. Sonuçların saat 22.00'den önce "büyük ölçüde" açıklanması bekleniyor.

İlk açıklamalara göre Eroğlu önde

YSK'nın açıkladığı kesin olmayan resmi seçim sonuçlarına göre, KKTC genelindeki 693 sandıktan sayımı tamamlanan 599 sandığa göre sonuçlar şöyle:

1. Mustafa Onurer (Kıbrıs Sosyalist Partisi): 0.39

2. Sibel Siber (Cumhuriyetçi Türk Partisi): 22.57

3. Kudret Özersay (Bağımsız): 21.17

4. Derviş Eroğlu (Bağımsız): 28.65

5. Mustafa Ulaş (Bağımsız): 0.24

6. Mustafa Akıncı (Bağımsız): 26.50

7. Arif Salih Kırdağ (Bağımsız): 0.47