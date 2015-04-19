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Dünya
Deutsche Welle

Kuzey Kıbrıs’ta halk sandık başında

Kuzey Kıbrıs’ta halk 5 yıl süreyle görev yapacak cumhurbaşkanını belirlemek üzere bugün sandık başına gidiyor.

19 Nisan 2015 14:21


Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 176 bin seçmen bugün sandık başına giderek cumhurbaşkanını belirleyecek. Kuzey Kıbrıs lideri Derviş Eroğlu'nun karşısında 6 aday daha yarışıyor. Oy kullanma işlemi Türkiye saati ile 08.00'de başladı.

Seçim öncesinde yapılan anketlere göre Derviş Eroğlu seçim yarışını önde götürüyor. Adayların cumhurbaşkanı seçilebilmek için oyların yüzde 50'sinden fazlasını alması gerekiyor. Adaylardan hiçbiri mutlak çoğunluğu elde edemezse 26 Nisan Pazar günü en çok oyu alan iki aday arasında tekrar seçim yapılacak.

1974'te Yunanistan'daki askeri darbe ve Türkiye'nin adaya müdahalesi sonrasında Kıbrıs fiilen ikiye bölünmüştü. 1983 yılında ilan edilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sadece Ankara tarafından tanınıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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