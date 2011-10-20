T24 LogoT24 Logo
Dünya

KKTC'de tutuklu eski Rum bakan serbest bırakıldı LEFKOŞA (A.A)

20 Ekim 2011 23:05

-KKTC'de tutuklu eski Rum bakan serbest bırakıldı LEFKOŞA (A.A) - 20.10.2011 - KKTC'de 13 Ekim gecesi, ''Doğaya aykırı cinsel ilişkiye'' girdiği iddiasıyla tutuklanan eski Rum yönetimi maliye bakanı Mihailis Sarris, bugün çıkarıldığı mahkemece 120 bin TL nakdi kefaletle serbest bırakıldı. Sarris hakkında, ''Doğaya aykırı cinsi münasebet'', ''Gizli ittifak'' ve ''Müstehcen darp'' suçlamalarıyla üç ayrı dava açıldı. Lefkoşa'nın Surlariçi bölgesindeki bir evde 13 Ekim gecesi gözaltına alınan eski Rum maliye bakanlarından ve Kıbrıs müzakerelerinde oluşturulan ekonomi komitesinin üyelerinden Sarris, tutukluluk süresinin dolması üzerine bugün yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Sarris, aleyhine açılan 3 davadan, 16 Kasım'da başlayacak duruşmalarda yargılanmak üzere 120 bin TL nakdi kefalet ödeyerek serbest kaldı. Sarris'le birlikte tutuklanan İ.G. (16), O.D. (14) ve M.K. (16) ile MB (29) ise 5'er bin liralık şahsi kefalet imzalayıp serbest kaldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24