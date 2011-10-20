-KKTC'de tutuklu eski Rum bakan serbest bırakıldı LEFKOŞA (A.A) - 20.10.2011 - KKTC'de 13 Ekim gecesi, ''Doğaya aykırı cinsel ilişkiye'' girdiği iddiasıyla tutuklanan eski Rum yönetimi maliye bakanı Mihailis Sarris, bugün çıkarıldığı mahkemece 120 bin TL nakdi kefaletle serbest bırakıldı. Sarris hakkında, ''Doğaya aykırı cinsi münasebet'', ''Gizli ittifak'' ve ''Müstehcen darp'' suçlamalarıyla üç ayrı dava açıldı. Lefkoşa'nın Surlariçi bölgesindeki bir evde 13 Ekim gecesi gözaltına alınan eski Rum maliye bakanlarından ve Kıbrıs müzakerelerinde oluşturulan ekonomi komitesinin üyelerinden Sarris, tutukluluk süresinin dolması üzerine bugün yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Sarris, aleyhine açılan 3 davadan, 16 Kasım'da başlayacak duruşmalarda yargılanmak üzere 120 bin TL nakdi kefalet ödeyerek serbest kaldı. Sarris'le birlikte tutuklanan İ.G. (16), O.D. (14) ve M.K. (16) ile MB (29) ise 5'er bin liralık şahsi kefalet imzalayıp serbest kaldı.